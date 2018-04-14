В Липецкой области возбуждено уголовное дело о развращении ребенка

В преступлении обвиняется сельский пенсионер.

60-летнего пенсионера из Липецкой области обвиняют в развращении 9-летней девочки. Известно, что преступление было совершено в одном из сел Лебедянского района.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст 135 УК РФ ("Развратные действия").

