Происшествия
сегодня, 12:06
В Липецкой области возбуждено уголовное дело о развращении ребенка
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В преступлении обвиняется сельский пенсионер.
60-летнего пенсионера из Липецкой области обвиняют в развращении 9-летней девочки. Известно, что преступление было совершено в одном из сел Лебедянского района.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст 135 УК РФ ("Развратные действия").
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст 135 УК РФ ("Развратные действия").
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Росисту
Росист