Происшествия

сегодня, 12:06

В Липецкой области возбуждено уголовное дело о развращении ребенка

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#сексуальные преступления
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В Липецкой области возбуждено уголовное дело о развращении ребенка

В преступлении обвиняется сельский пенсионер.

60-летнего пенсионера из Липецкой области обвиняют в развращении 9-летней девочки. Известно, что преступление было совершено в одном из сел Лебедянского района.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст 135 УК РФ ("Развратные действия").
2 1034
#сексуальные преступления
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Комментарии (2)

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Росисту

сегодня, 12:56
Росист хлебай парашу из параши и не отвлекайся!!!.Таким как ты место возле параши!!! А не здесь делать отрыжки от параши!!!
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Росист

сегодня, 12:49
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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