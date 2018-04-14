В Липецке проходит первый большой субботник

Сегодня в Липецке проходит большой субботник. Бюджетники убирают 14 общественных территорий, сотрудники примерно 400 липецких предприятий приводят в порядок улицы рядом с местами работы.

Главной же площадкой субботника, куда с граблями наперевес пришли чиновники, депутаты и разного рода партийцы, стал сквер у областного ДК. Предполагалось, что уборка начнется в 10.00, но оказалось, что губернатор решил присоединится к субботнику на полчаса раньше. Королев так и не приехал, поэтому собравшиеся не стали терять времени.



Сквер разделили между работниками разных ведомств на несколько участков. На одном из них работал Сергей Иванов. Рядом с ним махали граблями заместитель губернатора Александр Никонов, председатель облсовета Павел Путилин и другие ответственные лица. В этот момент с расспросами к мэру пристали журналисты.



- Будем здесь, пока не уберем, - заявил Сергей Иванов. – Потом еще несколько мест посетим. Надо же людей поддержать, сказать спасибо, за то, что вышли сегодня на субботник. После зимы хватает мусора, но не бытового, а больше листвы. Слава Богу, что в городе стало больше чистых мест.



Но грязные все-таки есть, об этом говорит множество фотографий загаженного города, которые липчане выкладывают в социальные сети. Оценивая тех, кто заваливает мусором собственные дворы, Сергей Иванов проявил дипломатичность:



- Те, кто безобразничают и мусорят – это бескультурные люди, - отметил он и продолжил объяснять свое участие в субботнике. – Если я могу внести лепту в благое дело, то делаю это с удовольствием. Пролежать на диване лучше?



Тем временем, простые участники субботника не могли сдержать эмоций.



— Вот еще, презервативы замороженные собирать буду, - говорила одна женщина коллеге.



— Да, в рабочие дни мне субботники нравятся больше, - переговаривались другие.



— Этих папарацци здесь больше, чем убирающих, - бурчал третий.



Сразу после коллективного фото, некоторые участники субботника дезертировали. Кто-то просил знакомых журналистов упомянуть то или иное ведомство в своих материалах для отчета... Но большинство все же работали и из сквера выгребали кучи накопившейся за зиму грязи.