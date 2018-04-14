Общество

сегодня, 11:10

В Липецке проходит первый большой субботник

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#субботник
В Липецке проходит первый большой субботник

Сегодня в Липецке проходит большой субботник. Бюджетники убирают 14 общественных территорий, сотрудники примерно 400 липецких предприятий приводят в порядок улицы рядом с местами работы. 

Главной же площадкой субботника, куда с граблями наперевес пришли чиновники, депутаты и разного рода партийцы, стал сквер у областного ДК. Предполагалось, что уборка начнется в 10.00, но оказалось, что губернатор решил присоединится к субботнику на полчаса раньше. Королев так и не приехал, поэтому собравшиеся не стали терять времени.

Сквер разделили между работниками разных ведомств на несколько участков. На одном из них работал Сергей Иванов. Рядом с ним махали граблями заместитель губернатора Александр Никонов, председатель облсовета Павел Путилин и другие ответственные лица. В этот момент с расспросами к мэру пристали журналисты.

- Будем здесь, пока не уберем, - заявил Сергей Иванов. – Потом еще несколько мест посетим. Надо же людей поддержать, сказать спасибо, за то, что вышли сегодня на субботник. После зимы хватает мусора, но не бытового, а больше листвы. Слава Богу, что в городе стало больше чистых мест.

Но грязные все-таки есть, об этом говорит множество фотографий загаженного города, которые липчане выкладывают в социальные сети. Оценивая тех, кто заваливает мусором собственные дворы, Сергей Иванов проявил дипломатичность:

- Те, кто безобразничают и мусорят – это бескультурные люди, - отметил он и продолжил объяснять свое участие в субботнике. – Если я могу внести лепту в благое дело, то делаю это с удовольствием. Пролежать на диване лучше?

Тем временем, простые участники субботника не могли сдержать эмоций.

— Вот еще, презервативы замороженные собирать буду, - говорила одна женщина коллеге.

— Да, в рабочие дни мне субботники нравятся больше, - переговаривались другие.

— Этих папарацци здесь больше, чем убирающих, - бурчал третий.

Сразу после коллективного фото, некоторые участники субботника дезертировали. Кто-то просил знакомых журналистов упомянуть то или иное ведомство в своих материалах для отчета... Но большинство все же работали и из сквера выгребали кучи накопившейся за зиму грязи.
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#субботник

Комментарии (1)

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Зоолог

5 минут назад
Я впервые не вляпался в собачье говно. Потому что я его собираю в перчатках. Ой нет, кажется вляпался.
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