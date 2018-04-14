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Фанат ЦСКА ударил ножом болеющего за «Спартак» сына
Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы
Фанат футбольного клуба ЦСКА получил четыре года лишения свободы за то, что ударил ножом в грудь своего сына, болеющего за «Спартак». Инцидент произошел в поселке Оричи Кировской области. Об этом сообщает официальный сайт региональной прокуратуры.
Конфликт между 53-летним мужчиной и его сыном произошел в ноябре 2017 года во время совместного просмотра футбольного матча. Ранее судимый болельщик ЦСКА ударил своего сына ножом в грудь, причинив тяжелые телесные повреждения.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия»).
Конфликт между 53-летним мужчиной и его сыном произошел в ноябре 2017 года во время совместного просмотра футбольного матча. Ранее судимый болельщик ЦСКА ударил своего сына ножом в грудь, причинив тяжелые телесные повреждения.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия»).