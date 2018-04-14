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41 минуту назад

«Тотальный диктант» напишут в 1000 городов по всему миру

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«Тотальный диктант» напишут в 1000 городов по всему миру

Главной площадкой диктанта в России станет Владивосток

Сегодня стартует масштабная акция для проверки грамотности. «Тотальный диктант» объединит в этом году более тысячи городов в 76 странах мира, сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

Главной площадкой диктанта станет Владивосток, текст здесь будет читать российская писательница Гузель Яхина, написавшая роман «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х годов.

Чтобы избежать подтасовки результатов, весь мир поделится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста. Все части текста можно будет написать онлайн. Трансляции будут доступны посетителям сайта totaldict.ru в 08:00, 11:00 и 14:00 мск. Первым станет эфир из Владивостока, вторым эстафету подхватит Новосибирск. Завершат акцию Таллин, Санкт-Петербург и Москва.

Традиционно самыми популярными площадками написания «Тотального диктанта» станут вузы, однако не обойдется и без необычных мест. Так, к акции присоединятся космонавты, пассажиры самолетов, альпинисты и футбольные болельщики, - сообщает МИР24.

Отличники получат в подарок электронные книги и сертификаты на изучение английского языка в одной из online-школ, - рассказала Ольга Ребковец.
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