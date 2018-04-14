В мире

46 минут назад

Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии‍

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Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии‍

Об этом он заявил во время выступления из Белого дома

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, передает РИА Новости. Об этом он заявил во время выступления из Белого дома.

«Я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада», — сказал Трамп. Некоторые американские политики охарактеризовали решение Трампа как незаконное, неконституционное и рискованное.

Однако, критикуют его не за факт атаки, а за то, что она была проведена без одобрения законодателей. Впрочем, и в этих условиях многие решение Трампа поддержали.

Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.
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