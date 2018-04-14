Общество

сегодня, 09:05

Применение реагента позволило быстрее провести уборку центра города от зимней грязи

9 434
#благоустройство
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Применение реагента позволило быстрее провести уборку центра города от зимней грязи

Около 120 единиц спецтехники ежедневно выходят на улицы Липецка для весенней уборки магистралей  и тротуаров. Пять бригад работают в будние дни, две – в ночное время, сообщили в МБУ «Управление благоустройства Липецка».  На магистралях действуют пять «Бродвеев».

Несмотря на позднюю, но стремительную весну, коммунальные службы значительно быстрее, чем прежде, очистили центр города от оставшейся после зимы грязи.  Специалисты напрямую связывают это с заменой песко-соляной смеси реагентом во время противогололедной обработки основных магистралей. 

-  Использование реагента, который мы применили впервые, позволило многократно снизить объемы вычищаемого из прилотковой части дорог грунта. На Советской, Первомайской, Ленина, Зегеля, Плеханова работа по его вывозу уже завершена. Ведется уборка следующей очереди – на улицах Гагарина, Московская, Катукова, 60 лет СССР, Студеновской, проспектах Победы, Мира и других, - отметил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Алексей Бахтин. 

С начала работ с улиц города вывезено более 400 КамАЗов смета. Со следующей недели коммунальщики планируют выйти на периферию, сообщает пресс-служба администрации Липецка. 


9 434
#благоустройство
1

Комментарии (9)

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Светлана

1 минуту назад
Только писать умеют хорошо,пыль грязь просто не выносимо находится в этом гадюшнике под названием г.Липецк
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Генетика

2 минуты назад
Если родился дурнем, то какую должность не подари, будь то главный смотритель, будь то председатель колхоза по благоустройству, все одно - до конца дней дурнем и останешься, наука, однако...
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Владимир

16 минут назад
Ему бы очки
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Глаза разуйте, придурки.

27 минут назад
Песок у бордюров лежит, толщиной3-5 сантиметров. Ветер дует и песчанные бури по городу, как в пустыне.
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малямба

56 минут назад
Реагент - Равшан и Джамшут!)
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Весенний ветер

сегодня, 09:44
Сдул песок и пыль с дорог.
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Александр

сегодня, 09:38
И когда уборка начнется?
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Сергей 14

сегодня, 09:32
А 400 КАМАЗов смета-это хто?
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кокс

сегодня, 09:23
Реагенты - дорого! а вывозить пыль и песок с городских улиц еще дороже так лучше реагенты.
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