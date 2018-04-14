Применение реагента позволило быстрее провести уборку центра города от зимней грязи

Около 120 единиц спецтехники ежедневно выходят на улицы Липецка для весенней уборки магистралей и тротуаров. Пять бригад работают в будние дни, две – в ночное время, сообщили в МБУ «Управление благоустройства Липецка». На магистралях действуют пять «Бродвеев».

Несмотря на позднюю, но стремительную весну, коммунальные службы значительно быстрее, чем прежде, очистили центр города от оставшейся после зимы грязи. Специалисты напрямую связывают это с заменой песко-соляной смеси реагентом во время противогололедной обработки основных магистралей.

- Использование реагента, который мы применили впервые, позволило многократно снизить объемы вычищаемого из прилотковой части дорог грунта. На Советской, Первомайской, Ленина, Зегеля, Плеханова работа по его вывозу уже завершена. Ведется уборка следующей очереди – на улицах Гагарина, Московская, Катукова, 60 лет СССР, Студеновской, проспектах Победы, Мира и других, - отметил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Алексей Бахтин.

С начала работ с улиц города вывезено более 400 КамАЗов смета. Со следующей недели коммунальщики планируют выйти на периферию, сообщает пресс-служба администрации Липецка.