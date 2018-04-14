Происшествия

сегодня, 08:53

Под Липецком несколько часов тушили горящую траву

4 940
#пожар
Под Липецком несколько часов тушили горящую траву

Огонь учпел ничтожить несколько сараев.

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Днем 13 апреля в садоводческом товариществе "Ромашка" (село Сселки) загорелась сухая трава. По словам очевидцев, с возгоранием до позднего вечера боролись несколько пожарных расчетов, им помогали местные жители. 

Помимо травы огонь уничтожил хозяйственные постройки.

фото и видео Никита Лис.

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#пожар

Комментарии (4)

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Кацо

9 минут назад
Заябали уже эти сселки
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ость

сегодня, 09:45
ничтожить 4 слова 2 ошибки. ПОЗЗЗЗЗООООРРРРР
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сельский житель

сегодня, 09:45
Рядом с нашим домом такой же пустырь с сухой травой практически в человеческий рост. Каждый год горит - хотя жечь нельзя (по- закону), потом вызываем пожарных. Сторожилы в нашем селе говорят что раньше староста назначал группу людей, которые специально жгли эту траву под присмотром. Если погода позволяла , то контролируемо прожигали широкую полосу вдоль жилого сектора и если будет гореть трава потом, то не пойдет к домам. Сейчас можно было бы тоже сплотить такие бригады или привлечь пожарных - у них вода всегда под рукой. А то жечь нельзя - а все равно горит, только всем от этого не спится, почти одни старики остались, если что - своими силами не потушить (как в 2010 году).
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Я

сегодня, 09:37
Успел грамотей
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