Происшествия
сегодня, 08:53
Под Липецком несколько часов тушили горящую траву
Огонь учпел ничтожить несколько сараев.
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Днем 13 апреля в садоводческом товариществе "Ромашка" (село Сселки) загорелась сухая трава. По словам очевидцев, с возгоранием до позднего вечера боролись несколько пожарных расчетов, им помогали местные жители.
Помимо травы огонь уничтожил хозяйственные постройки.
фото и видео Никита Лис.
Помимо травы огонь уничтожил хозяйственные постройки.
фото и видео Никита Лис.
Кацо
ость
сельский житель
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