Происшествия

сегодня, 08:50

В липецкой многоэтажке горел лифт

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#пожар
2
В липецкой многоэтажке горел лифт

Причина пожара устанавливается.

Сегодня в 02:46 на улице Индустриальной в доме №23 загорелась кабина лифта.

По даннмы МЧС, к дому прибыли четыре отделения пожарных. В результате возгорания огнем повреждена внутренняя обшивка лифтовой кабины на площади 1 кв.м.  Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
1 960
#пожар
2

Комментарии (1)

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мнение

сегодня, 09:45
подожгли,хотят новый современный лифт,чистый и тихий
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