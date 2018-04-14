В липецкой многоэтажке горел лифт

Причина пожара устанавливается.

Сегодня в 02:46 на улице Индустриальной в доме №23 загорелась кабина лифта.



По даннмы МЧС, к дому прибыли четыре отделения пожарных. В результате возгорания огнем повреждена внутренняя обшивка лифтовой кабины на площади 1 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.