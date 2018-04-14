Общество

32 минуты назад

В Задонском районе рак заподозрили у каждого шестого осмотренного

231
#Онкология #профилактика
2
В Задонском районе рак заподозрили у каждого шестого осмотренного

"Заболевание №1" продолжает угрожать жизни жителей региона.

Областная профилактическая акция «Онкодесант» прошла в Задонском районе.

Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, на базе задонской ЦРБ осмотр прошли 180 местных жителей. В итоге подозрение на рак было зафиксировано у 29 пациентов т.е. у каждого шестого. Теперь этим людям предстоит углубленное обследование.

Приехавшие в райцентр из Липецка медики поделились советами по профилактике онкологических заболеваний, методами укрепления здоровья, способами поддержания здорового образа жизни и т.д. Теоретические лекции прослушали еще 200 жителей Задонска.

Следующая акция «Онкодесант» состоится в Лев-Толстовском районе.

Фото marimedia.ru

231
#Онкология #профилактика
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Судебные приставы и ЛГЭК взыскали с должников 364 тысячи рублей – на «Лексус» не насобирали
#ЛГЭК #долги
1
Судебные приставы и ЛГЭК взыскали с должников 364 тысячи рублей – на «Лексус» не насобирали

16 минут назад

Общество
Подготовка площади Победы к торжествам 9 мая уже началась
#День Победы
19
Подготовка площади Победы к торжествам 9 мая уже началась

вчера, 19:18

Общество
Благоустройство сквера на улице Ворошилова планируют завершить к лету
#благоустройство
10
Благоустройство сквера на улице Ворошилова планируют завершить к лету

вчера, 19:15

Общество
В Военном городке голубей кормят стеклом и пластиком
#мусор
24
В Военном городке голубей кормят стеклом и пластиком

вчера, 16:12

Общество
Липецких работяг отправят отдыхать в Ставрополье
#тендер #отдых #путевка
15
Липецких работяг отправят отдыхать в Ставрополье

вчера, 14:33

Общество
ЛГЭК покупает Лексус за 3,2 млн рублей
111
ЛГЭК покупает Лексус за 3,2 млн рублей

вчера, 14:21

Общество