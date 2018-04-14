В Задонском районе рак заподозрили у каждого шестого осмотренного

"Заболевание №1" продолжает угрожать жизни жителей региона.

Областная профилактическая акция «Онкодесант» прошла в Задонском районе.

Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, на базе задонской ЦРБ осмотр прошли 180 местных жителей. В итоге подозрение на рак было зафиксировано у 29 пациентов т.е. у каждого шестого. Теперь этим людям предстоит углубленное обследование.

Приехавшие в райцентр из Липецка медики поделились советами по профилактике онкологических заболеваний, методами укрепления здоровья, способами поддержания здорового образа жизни и т.д. Теоретические лекции прослушали еще 200 жителей Задонска.

Следующая акция «Онкодесант» состоится в Лев-Толстовском районе.



Фото marimedia.ru

