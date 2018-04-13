Общество

сегодня, 19:18

Подготовка площади Победы к торжествам 9 мая уже началась

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#День Победы
Подготовка площади Победы к торжествам 9 мая уже началась

Бригады муниципального «Липецкпассажиртранса» очищают площадь от троллейбусных  сетей, убирают предназначенные для них опоры.

Основные торжества 9 Мая впервые в Липецке пройдут на площади Победы 



Рабочее совещание, на котором обсуждался план празднования в Липецке Дня Победы, провел сегодня заместитель главы администрации города Евгений Павлов. 

В этом году формат праздника радикально меняется. С 8.00 до 9.00 на площади Героев пройдут памятные мероприятия – состоится возложение цветов к мемориалу у Вечного огня.  Основные торжества в 10 часов утра начнутся на площади Победы. Впервые именно здесь, у памятника Победе в Великой Отечественной войне, состоятся митинг, на который пригласят ветеранов, и военный марш-парад.  Участниками праздника станут также  липчане, которые около 11 часов утра встанут в колонны «Бессмертного полка». В третий раз 9 Мая он пойдет по улице Советской к площади Петра Великого, где будут организованы концертная программа, солдатские привалы, полевые кухни с традиционной кашей.  

Подготовка площади Победы к предстоящим торжествам уже началась. Бригады муниципального «Липецкпассажиртранса» очищают ее от паутины старых и теперь уже ненужных троллейбусных  сетей, убирают предназначенные для них опоры. Действующие опоры наружного освещения очистят и покрасят. Власти призывают горожан не портить их внешний вид несанкционированной расклейкой объявлений. Привести в порядок свои торговые объекты и прилегающую территорию призовут предпринимателей. 

Работы планируют закончить в начале мая. Одновременно здесь начнут менять современными  старые остановочные павильоны. К Первомаю городской центр рекламы украсит площадь флагами. 

На совещании обсуждались вопросы обеспечения безопасности участников праздника и шествия «Бессмертного полка». Как и в предыдущие годы, площадь и подъезды к ней будут перекрыты. Автомобилистам необходимо учитывать это обстоятельство  и выбирать альтернативные маршруты. Временно изменится движение общественного транспорта. Войти на площадь Победы можно будет только через контрольно-пропускные пункты, которые организуют в трех местах: от проспекта Победы, от улицы Неделина и района Центрального рынка. 

В связи с ремонтом Петровского моста в ином формате пройдут торжества, посвященные Дню Победы, в липецком Левобережье. Они ограничатся возложением цветов к памятнику новолипчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на площади Франценюка и праздничными мероприятиями в парке Металлургов, сообщает пресс-служба мэрии.


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#День Победы

Комментарии (5)

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рем

36 минут назад
Когда уберут спекулянтов около ц.рынка?
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Зоолог

58 минут назад
Куплю собачьи к а к а х и.Дорого.Кошачьи не предлагать,по вкусу, сразу,отличу.
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Сергей

сегодня, 19:55
Снесите шанхай возле Центрального рынка,такой бардак в центре города
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Зоолог

сегодня, 19:47
Сейчас у меня под окном срет собака. Собаки засрали весь город! Собачников - на субботник, говно убирать!
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замечательное фото-

сегодня, 19:42
Трудны думы о народе.
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