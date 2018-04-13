Подготовка площади Победы к торжествам 9 мая уже началась

Бригады муниципального «Липецкпассажиртранса» очищают площадь от троллейбусных сетей, убирают предназначенные для них опоры.

Основные торжества 9 Мая впервые в Липецке пройдут на площади Победы

Рабочее совещание, на котором обсуждался план празднования в Липецке Дня Победы, провел сегодня заместитель главы администрации города Евгений Павлов.

В этом году формат праздника радикально меняется. С 8.00 до 9.00 на площади Героев пройдут памятные мероприятия – состоится возложение цветов к мемориалу у Вечного огня. Основные торжества в 10 часов утра начнутся на площади Победы. Впервые именно здесь, у памятника Победе в Великой Отечественной войне, состоятся митинг, на который пригласят ветеранов, и военный марш-парад. Участниками праздника станут также липчане, которые около 11 часов утра встанут в колонны «Бессмертного полка». В третий раз 9 Мая он пойдет по улице Советской к площади Петра Великого, где будут организованы концертная программа, солдатские привалы, полевые кухни с традиционной кашей.

Подготовка площади Победы к предстоящим торжествам уже началась. Бригады муниципального «Липецкпассажиртранса» очищают ее от паутины старых и теперь уже ненужных троллейбусных сетей, убирают предназначенные для них опоры. Действующие опоры наружного освещения очистят и покрасят. Власти призывают горожан не портить их внешний вид несанкционированной расклейкой объявлений. Привести в порядок свои торговые объекты и прилегающую территорию призовут предпринимателей.

Работы планируют закончить в начале мая. Одновременно здесь начнут менять современными старые остановочные павильоны. К Первомаю городской центр рекламы украсит площадь флагами.

На совещании обсуждались вопросы обеспечения безопасности участников праздника и шествия «Бессмертного полка». Как и в предыдущие годы, площадь и подъезды к ней будут перекрыты. Автомобилистам необходимо учитывать это обстоятельство и выбирать альтернативные маршруты. Временно изменится движение общественного транспорта. Войти на площадь Победы можно будет только через контрольно-пропускные пункты, которые организуют в трех местах: от проспекта Победы, от улицы Неделина и района Центрального рынка.

В связи с ремонтом Петровского моста в ином формате пройдут торжества, посвященные Дню Победы, в липецком Левобережье. Они ограничатся возложением цветов к памятнику новолипчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на площади Франценюка и праздничными мероприятиями в парке Металлургов, сообщает пресс-служба мэрии.