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Липецкая вечЁрка: утонувший школьник, снос самостроя и Lexus для ЛГЭКа
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу,13 апреля.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости о прекращении поисков пропавшего в феврале школьника. Тело ребенка обнаружили рыбаки. Его отнесло от места исчезновения за 30 км. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, что на окраине города предлагают снести гаражи и сараи. Василий Иванов предлагает освободить окраину Липецка от самостроя. Речь идет о Сырском Руднике, который усеян нелегальными застройками.
Самое бурное обсуждение дня — старт дорожных ремонтов на миллиард рублей. «Мэра, кстати, удручила ситуация с ремонтом помещения под магазин «Пятерочка» на пересечении улиц Пушкина и Неделина: строители беспощадно исковеркали то, что когда-то было клумбой. «Вот видите, о каком благоустройстве можно вести речь, если частная организация вот так запросто может все испортить!» - возмутился глава Липецка».
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся покупки Lexus для ЛГЭКа. «Автопарк ЛГЭКа находится в плачевном состоянии. Машины старые, техника постоянно выходит из строя, но и такой не хватает, у аварийных «буханок» прогнили днища. ЛГЭК арендует машины у разных компаний, включая фирму «НВ-транзит», которой в свое время и продал весь свой автопарк по бросовым ценам. И вот ЛГЭК покупает дорогую иномарку. Для кого? Не для Владимира ли Башкарева лично?».
Вместе с этим своя порция эмоций досталась дому не самой высокой культуры быта из Военного городка. «Оператор продемонстрировал, что творится под окнами обычной девятиэтажки. Там вся полянка усеяна пластиковыми пакетами, пустыми баклажками, каким-то иным мусором и стеклянными бутылками. Судя по наличию голубей, иногда из окон многоэтажки летит что-то съестное, и птицы с аппетитом подчищают отходы людей. Но стекло и пластик им вряд ли придутся по душе».
Максимальное внимание сегодня приковано к новости о прекращении поисков пропавшего в феврале школьника. Тело ребенка обнаружили рыбаки. Его отнесло от места исчезновения за 30 км. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, что на окраине города предлагают снести гаражи и сараи. Василий Иванов предлагает освободить окраину Липецка от самостроя. Речь идет о Сырском Руднике, который усеян нелегальными застройками.
Самое бурное обсуждение дня — старт дорожных ремонтов на миллиард рублей. «Мэра, кстати, удручила ситуация с ремонтом помещения под магазин «Пятерочка» на пересечении улиц Пушкина и Неделина: строители беспощадно исковеркали то, что когда-то было клумбой. «Вот видите, о каком благоустройстве можно вести речь, если частная организация вот так запросто может все испортить!» - возмутился глава Липецка».
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся покупки Lexus для ЛГЭКа. «Автопарк ЛГЭКа находится в плачевном состоянии. Машины старые, техника постоянно выходит из строя, но и такой не хватает, у аварийных «буханок» прогнили днища. ЛГЭК арендует машины у разных компаний, включая фирму «НВ-транзит», которой в свое время и продал весь свой автопарк по бросовым ценам. И вот ЛГЭК покупает дорогую иномарку. Для кого? Не для Владимира ли Башкарева лично?».
Вместе с этим своя порция эмоций досталась дому не самой высокой культуры быта из Военного городка. «Оператор продемонстрировал, что творится под окнами обычной девятиэтажки. Там вся полянка усеяна пластиковыми пакетами, пустыми баклажками, каким-то иным мусором и стеклянными бутылками. Судя по наличию голубей, иногда из окон многоэтажки летит что-то съестное, и птицы с аппетитом подчищают отходы людей. Но стекло и пластик им вряд ли придутся по душе».