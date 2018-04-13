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16-летняя липецкая рукопашница гарантировала себе участие в первенстве мира (ФОТО)

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#Рукопашный бой
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16-летняя липецкая рукопашница гарантировала себе участие в первенстве мира (ФОТО)

Елизавета Оськина стала "бронзовым" призером первенства страны.

Самый емкий на медали вид спорта в Липецкой области – рукопашный бой отмечает новый успех. Да какой! В Туле наша Елизавета Оськина выиграла «бронзовую» медаль первенства России среди юношей и девушек до 18 лет.

16-летняя липчанка, будучи одной из самых юных участниц, одержала несколько побед и добралась до нижней ступени пьедестала почета. «Довеском» к серебряной медали стало право представлять Россию в первенстве мира-2018.

Отметим, что ученица Андрея Шишкина и Алана Качмазова стала пятой представительницей липецкой областной федерации рукопашного боя, завоевавшей право выступить под национальным флагом в престижных международных турнирах, таких как первенство мира, первенство Азии и Кубок мира.

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Добавим, что в Туле в соревнованиях бойцов до 18 лет и до 21 года приняли участие 466 спортсменов из 46 регионов РФ

Елизавете Оськиной в марте этого года приказом департамента по физической культуре и спорту города Липецка был присвоен второй спортивный разряд.

4 309
#Рукопашный бой
1

Комментарии (4)

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просто я

18 минут назад
наконец-то вырастил смену Гришиной, бедная девочка в дьявольских руках
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вап

33 минуты назад
молодец, только жалко нет видосиков интересных с ее участием тут
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везде этот

38 минут назад
Бородач
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poooos

44 минуты назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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