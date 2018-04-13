16-летняя липецкая рукопашница гарантировала себе участие в первенстве мира (ФОТО)

Елизавета Оськина стала "бронзовым" призером первенства страны.

Самый емкий на медали вид спорта в Липецкой области – рукопашный бой отмечает новый успех. Да какой! В Туле наша Елизавета Оськина выиграла «бронзовую» медаль первенства России среди юношей и девушек до 18 лет.

16-летняя липчанка, будучи одной из самых юных участниц, одержала несколько побед и добралась до нижней ступени пьедестала почета. «Довеском» к серебряной медали стало право представлять Россию в первенстве мира-2018.

Отметим, что ученица Андрея Шишкина и Алана Качмазова стала пятой представительницей липецкой областной федерации рукопашного боя, завоевавшей право выступить под национальным флагом в престижных международных турнирах, таких как первенство мира, первенство Азии и Кубок мира.







Добавим, что в Туле в соревнованиях бойцов до 18 лет и до 21 года приняли участие 466 спортсменов из 46 регионов РФ

Елизавете Оськиной в марте этого года приказом департамента по физической культуре и спорту города Липецка был присвоен второй спортивный разряд.