Правами торговали у «Линии», справками – на трассе

Жители региона попались с липовыми документами.

Что можно купить около гипермаркета или на трассе? Яблоки, картошку и прочие дары чернозема у огородников или на ярмарках. Да. Но в Липецкой области около гипермаркетов и на оживленных магистралях торгуют поддельными документами.



Мировой судья СУ №5 Елецкого района вынес приговор местному жителю. Мужчина попался с липовой справкой от врачей. Подсудимый показал, что ему нужно было оправдать пропуск работы. Поддельную выписку из чужой медкарты и бумаги с печатями врачей ГУЗ «Елецкая городская больница №2» ему посчастливилось купить вечером 14 декабря на федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» в районе села Екатериновка Елецкого района. 18 декабря он вручил ее работодателю, но обман вскоре раскрылся. Подсудимого признали виновным и наказали его штрафом в 10 000 рублей.



К куда более серьезным последствиям могло привести использование поддельных прав. Их продали фигуранту другого уголовного дела около гипермаркета «Линия» в Липецке в прошлом апреле. Новоявленный водитель отдал за подделку 10 000 рублей. Правду установили автоинспекторы, когда остановили машину «Богдан 2110» с подсудимым. На ней мужчина занимался частным извозом. Мировой судья СУ №7 Октябрьского округа наказал подсудимого обязательными работами на срок 360 часов.