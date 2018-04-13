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Правами торговали у «Линии», справками – на трассе

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#подделка #суд
Правами торговали у «Линии», справками – на трассе

Жители региона попались с липовыми документами.

Что можно купить около гипермаркета или на трассе? Яблоки, картошку и прочие дары чернозема у огородников или на ярмарках. Да. Но в Липецкой области около гипермаркетов и на оживленных магистралях торгуют поддельными документами.

Мировой судья СУ №5 Елецкого района вынес приговор местному жителю. Мужчина попался с липовой справкой от врачей. Подсудимый показал, что ему нужно было оправдать пропуск работы. Поддельную выписку из чужой медкарты и бумаги с печатями врачей ГУЗ «Елецкая городская больница №2» ему посчастливилось купить вечером 14 декабря на федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» в районе села Екатериновка Елецкого района. 18 декабря он вручил ее работодателю, но обман вскоре раскрылся. Подсудимого признали виновным и наказали его штрафом в 10 000 рублей.

К куда более серьезным последствиям могло привести использование поддельных прав. Их продали фигуранту другого уголовного дела около гипермаркета «Линия» в Липецке в прошлом апреле. Новоявленный водитель отдал за подделку 10 000 рублей. Правду установили автоинспекторы, когда остановили машину «Богдан 2110» с подсудимым. На ней мужчина занимался частным извозом. Мировой судья СУ №7 Октябрьского округа наказал подсудимого обязательными работами на срок 360 часов.
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#подделка #суд

Комментарии (4)

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Димон

1 минуту назад
Куплю удостоверение губернатора .
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За бабло все можно

22 минуты назад
Права в гаи 25000 категория б справки любые в ельце
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Рома

24 минуты назад
Сейчас все продаеться и покупается ,прокурорам и депутатам вообще пьяным за рулем можно ездить
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Полянка

42 минуты назад
Всем привет! Я Настя, хочу познакомиться с парнем, мне 23, студентка. Пишите на 18pop.ru Там фото и телефон! Можно встретиться сегодня или завтра вечером! Жду! Денег не надо))
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