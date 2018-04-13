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Великобритания заявила о слежке российских спецслужб за Скрипалями

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#Дело Скрипаля
Великобритания заявила о слежке российских спецслужб за Скрипалями

Российские спецслужбы как минимум в течение пяти лет следили за Скрипалями. Об этом заявил советник британского премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилл.

Российские спецслужбы следили за семьей Скрипалей на протяжении пяти лет, - сообщает телеканал Sky News со ссылкой на советника правительства Великобритании по вопросам национальной безопасности Марка Седвилла.

Сообщается, что IT-эксперты из ГРУ отслеживали адреса электронной почты Юлии Скрипаль с 2013 года. Кроме того, по данным Седвилла, Россия занималась исследованиями по действию нервно-паралитических веществ при их нанесении на дверные ручки. Программу по подготовке специалистов, согласно сообщению, в России открыли в 2000-х годах.

На сайте телеканала отмечается, что Седвилл сообщил о слежке за Скрипалями в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

4 марта Сергей и Юлия Скрипали были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

Юлия Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение не закончено. СМИ сообщали, что после выписки из больницы Скрипаль доставили в безопасное место. В среду газета Sun со ссылкой на источники написала, что женщина доставлена в госпиталь на одной из британских военных баз.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) накануне сообщили о правильности выводов Великобритании по отравляющему веществу, которое было применено при нападении на Скрипалей, однако его название не приводится: оно указано в полной версии доклада, который эксперты направили странам-участницам организации.

Ранее 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия, - передает "Интерфакс".
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#Дело Скрипаля

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