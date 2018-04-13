сегодня, 16:31
Великобритания заявила о слежке российских спецслужб за Скрипалями
Российские спецслужбы как минимум в течение пяти лет следили за Скрипалями. Об этом заявил советник британского премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилл.
Сообщается, что IT-эксперты из ГРУ отслеживали адреса электронной почты Юлии Скрипаль с 2013 года. Кроме того, по данным Седвилла, Россия занималась исследованиями по действию нервно-паралитических веществ при их нанесении на дверные ручки. Программу по подготовке специалистов, согласно сообщению, в России открыли в 2000-х годах.
На сайте телеканала отмечается, что Седвилл сообщил о слежке за Скрипалями в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.
4 марта Сергей и Юлия Скрипали были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.
Юлия Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение не закончено. СМИ сообщали, что после выписки из больницы Скрипаль доставили в безопасное место. В среду газета Sun со ссылкой на источники написала, что женщина доставлена в госпиталь на одной из британских военных баз.
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) накануне сообщили о правильности выводов Великобритании по отравляющему веществу, которое было применено при нападении на Скрипалей, однако его название не приводится: оно указано в полной версии доклада, который эксперты направили странам-участницам организации.
Ранее 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия, - передает "Интерфакс".