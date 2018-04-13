Общество
сегодня, 16:12
В Военном городе голубей кормят стеклом и пластиком
Птицы вряд ли станут есть то, что жильцы бросают из окон.
Эпичное по своему содержанию видео появилось в паблике «Подслушано Липецк». В объектив автора ролика попало следствие воспитания местных жителей, а также реплики женщины из дома явно не самой высокой культуры быта.
Оператор продемонстрировал, что творится под окнами обычной девятиэтажки. Там вся полянка усеяна пластиковыми пакетами, пустыми баклажками, каким-то иным мусором и стеклянными бутылками. Судя по наличию голубей, иногда из окон многоэтажки летит что-то съестное, и птицы с аппетитом подчищают отходы людей. Но стекло и пластик им вряд ли придутся по душе.
Заметим, что первый общегородской субботник состоится в Липецке уже завтра. Интересно, выйдут ли на него жильцы этой многоэтажки? Или оставят все заботы птицам мира?
Оператор продемонстрировал, что творится под окнами обычной девятиэтажки. Там вся полянка усеяна пластиковыми пакетами, пустыми баклажками, каким-то иным мусором и стеклянными бутылками. Судя по наличию голубей, иногда из окон многоэтажки летит что-то съестное, и птицы с аппетитом подчищают отходы людей. Но стекло и пластик им вряд ли придутся по душе.
Заметим, что первый общегородской субботник состоится в Липецке уже завтра. Интересно, выйдут ли на него жильцы этой многоэтажки? Или оставят все заботы птицам мира?
Парфия
а я сажаю алюминиевые огурцы,
Полянка
Зелёный
гостья
гостья
вояки все