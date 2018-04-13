В Военном городе голубей кормят стеклом и пластиком

Птицы вряд ли станут есть то, что жильцы бросают из окон.

Эпичное по своему содержанию видео появилось в паблике «Подслушано Липецк». В объектив автора ролика попало следствие воспитания местных жителей, а также реплики женщины из дома явно не самой высокой культуры быта.Оператор продемонстрировал, что творится под окнами обычной девятиэтажки. Там вся полянка усеяна пластиковыми пакетами, пустыми баклажками, каким-то иным мусором и стеклянными бутылками. Судя по наличию голубей, иногда из окон многоэтажки летит что-то съестное, и птицы с аппетитом подчищают отходы людей. Но стекло и пластик им вряд ли придутся по душе.Заметим, что первый общегородской субботник состоится в Липецке уже завтра. Интересно, выйдут ли на него жильцы этой многоэтажки? Или оставят все заботы птицам мира?