Общество

сегодня, 16:12

В Военном городе голубей кормят стеклом и пластиком

7 634
#мусор
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В Военном городе голубей кормят стеклом и пластиком

Птицы вряд ли станут есть то, что жильцы бросают из окон.

Эпичное по своему содержанию видео появилось в паблике «Подслушано Липецк». В объектив автора ролика попало следствие воспитания местных жителей, а также реплики женщины из дома явно не самой высокой культуры быта.



Оператор продемонстрировал, что творится под окнами обычной девятиэтажки. Там вся полянка усеяна пластиковыми пакетами, пустыми баклажками, каким-то иным мусором и стеклянными бутылками. Судя по наличию голубей, иногда из окон многоэтажки летит что-то съестное, и птицы с аппетитом подчищают отходы людей. Но стекло и пластик им вряд ли придутся по душе.

Заметим, что первый общегородской субботник состоится в Липецке уже завтра. Интересно, выйдут ли на него жильцы этой многоэтажки? Или оставят все заботы птицам мира?
7 634
#мусор
1

Комментарии (7)

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Парфия

12 минут назад
гостья, это точно. Повсюду мусор, пластик, песок, но виноваты собаки, владельцы собак, ну и конечно же лично Путин, как без него.))
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а я сажаю алюминиевые огурцы,

28 минут назад
На брезентовом поле...
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Полянка

42 минуты назад
Всем привет! Я Настя, хочу познакомиться с парнем, мне 23, студентка. Пишите на 18pop.ru Там фото и телефон! Можно встретиться сегодня или завтра вечером! Жду! Денег не надо))
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Зелёный

56 минут назад
Голуби тоже пластиковые
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гостья

сегодня, 16:33
а потом всем собаки виноваты......
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гостья

сегодня, 16:31
да это по всему городу...такое ощущение, что где жрут, там и срут...
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вояки все

сегодня, 16:20
Позагадили
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