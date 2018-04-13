Посещать его смогут все желающие.

Фестиваль исторической реконструкции «Русборг» станет историко-культурным парком, сообщают организаторы фестиваля. Расположится он на полигоне у поселка Елецкий одноименного района.Согласно задумке реконструкторов, фестиваль будет эволюционировать в постоянно действующий комплекс сооружений и зданий. Посещать его смогут все желающие. Композиционной основой парка станут крепость, вал и ров которой уже созданы на полигоне.В период раннего Средневековья основным типом укреплений на территории Древней Руси были небольшие периметры, расположенные на мысах рек. Однако, земельный участок в Елецком районе несколько иной. Поэтому за образец взяты традиции постройки военных лагерей в Северной Европе. Это круглые в плане крепости, окруженные рвом, валом и частоколом, с башнями на въездах. В периметре расположатся три квартала, иллюстрирующих строительные традиции эпохи – южнорусский, севернорусский и скандинавский.Таким образом, подчеркивается основная мысль. «Русборг» - проект, отражающий историю раннего Средневековья через культурные и социальные связи того времени на территории Древней Руси. Ведь русское раннее Средневековье неотделимо от Средневековья европейского. Кроме трех кварталов в крепости предусмотрено место для размещения шатров и палаток, площадка для мастер-классов, показательных выступлений, трибуны и другие объекты. На берегу реки расположатся корабельный сарай и пристань.Поскольку территория привлекает не только реконструкторов или любителей истории, предполагается оборудовать рекреационную зону – пляж, беседки, детскую игровую площадку, прогулочные дорожки. За периметром крепости предполагается административно-бытовое здание и сооружения, необходимые для функционирования парка.Стройка будет вестись силами волонтеров из клубов исторической реконструкции России. Необходимые средства будут поступать от хозяйственной деятельности в сфере услуг по отдыху и рекреации. Предполагается привлечение частных инвестиций и целевых государственных ресурсов.