Культура

сегодня, 15:55

«Русборг» станет историко-культурным парком

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#фестиваль #Русборг
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«Русборг» станет историко-культурным парком

Посещать его смогут все желающие.

Фестиваль исторической реконструкции «Русборг» станет историко-культурным парком, сообщают организаторы фестиваля. Расположится он на полигоне у поселка Елецкий одноименного района. 

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Согласно задумке реконструкторов, фестиваль будет эволюционировать в постоянно действующий комплекс сооружений и зданий. Посещать его смогут все желающие. Композиционной основой парка станут крепость, вал и ров которой уже созданы на полигоне.

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В период раннего Средневековья основным типом укреплений на территории Древней Руси были небольшие периметры, расположенные на мысах рек.  Однако, земельный участок в Елецком районе несколько иной. Поэтому за образец взяты традиции постройки военных лагерей в Северной Европе. Это круглые в плане крепости, окруженные рвом, валом и частоколом, с башнями на въездах. В периметре расположатся три квартала, иллюстрирующих строительные традиции эпохи – южнорусский, севернорусский и скандинавский.

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Таким образом, подчеркивается основная мысль. «Русборг» - проект, отражающий историю раннего Средневековья через культурные и социальные связи того времени на территории Древней Руси. Ведь русское раннее Средневековье неотделимо от Средневековья европейского. Кроме трех кварталов в крепости предусмотрено место для размещения шатров и палаток, площадка для мастер-классов, показательных выступлений, трибуны и другие объекты. На берегу реки расположатся корабельный сарай и пристань.

Поскольку территория привлекает не только реконструкторов или любителей истории, предполагается оборудовать рекреационную зону – пляж, беседки, детскую игровую площадку, прогулочные дорожки. За периметром крепости предполагается административно-бытовое здание и сооружения, необходимые для функционирования парка.

Стройка будет вестись силами волонтеров из клубов исторической реконструкции России. Необходимые средства будут поступать от хозяйственной деятельности в сфере услуг по отдыху и рекреации. Предполагается привлечение частных инвестиций и целевых государственных ресурсов.
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#фестиваль #Русборг
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Комментарии (2)

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Полянка

40 минут назад
Всем привет! Я Настя, хочу познакомиться с парнем, мне 23, студентка. Пишите на 18pop.ru Там фото и телефон! Можно встретиться сегодня или завтра вечером! Жду! Денег не надо))
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никак

сегодня, 16:17
не наиграются в солдатиков, хотя удобно - на природе, а по вечерам сами знаете что....
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