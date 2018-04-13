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В Ельце в канун праздника пропала девушка

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#пропавшие без вести #Диана Егорова
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В Ельце в канун праздника пропала девушка

Диана Егорова не дает о себе знать с 23 февраля.

30-летняя Диана Егорова пропала в Ельце 23 февраля. Как сообщает городское ОВД, девушка с тех пор не дает о себе знать; она ушла из дома и бесследно исчезла.

Приметы Дианы: на вид 30-35 лет, рост около 155 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые средней длины. На лице под нижней губой родинка. 

Если вы располагаете какой-либо информацией о Диане, просьба позвонить по телефонам: 02, 6-00-94, 2-71-55, 2-24-94, 2-36-37. 
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#пропавшие без вести #Диана Егорова
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