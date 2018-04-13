Происшествия

58 минут назад

Мастера-мошенника будут судить в Липецке

5 446
#мошенничество
Мастера-мошенника будут судить в Липецке

Липчанин взял 30 000 рублей за заказ и перестал отвечать на звонки.

Полицейские завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, совршенном в 2016 году.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, обвиняемым по делу проходит 38-летний мастер по изготовлению мебели. В 2016 году к нему обратилась 58-летняя женщина с заказом на мебель для кухни. До этого матер сделал ей встроенный шкаф и липчанка всецело доверяла мебельщику. Мужчина взял 30 000 рублей задатка и перестал отвечать на звоки. Кроме имени и номера телефона, который был отключен, потепевшая ничего не знала о подозреваемом.

Полицейские вскоре отыскали мужчирну, оказалось, что он уехал жить в Москву. Уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», находится в завершающей стадии производства и будет направлено в суд в ближайшее время.

5 446
#мошенничество

Комментарии (5)

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гость

18 минут назад
одну ошибку исправили)
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Добро пожаловать!

27 минут назад
Собачников Липецка приглашаем на субботник по уборке собачьего говна!
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ЧМО

28 минут назад
Грамотно когда-то наверно будет?
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Липа

36 минут назад
А на дворе тем временем апрель 2018-го!!! Оперативно сработали.
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Гость1213

41 минуту назад
Да почему же столько ошибок?! Ведь это, наверное, корреспондент пишет, а не дошкольник!
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