Мастера-мошенника будут судить в Липецке

Липчанин взял 30 000 рублей за заказ и перестал отвечать на звонки.

Полицейские завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, совршенном в 2016 году.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, обвиняемым по делу проходит 38-летний мастер по изготовлению мебели. В 2016 году к нему обратилась 58-летняя женщина с заказом на мебель для кухни. До этого матер сделал ей встроенный шкаф и липчанка всецело доверяла мебельщику. Мужчина взял 30 000 рублей задатка и перестал отвечать на звоки. Кроме имени и номера телефона, который был отключен, потепевшая ничего не знала о подозреваемом.

Полицейские вскоре отыскали мужчирну, оказалось, что он уехал жить в Москву. Уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», находится в завершающей стадии производства и будет направлено в суд в ближайшее время.