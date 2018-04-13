Липецких работяг отправят отдыхать в Ставрополье

Путевки покупает МУП «ЛиСА».

«Липецкая станция аэрация» объявила тендер на приобретение путевок для своих сотрудников. Работников городской очистной системы стоков хотят отправить в отпуск в Ставропольский край. На эту задачу муниципальное предприятие готово потратить до 560 000 рублей.



Пожелание заказчика – путевки только в Предгорный район. Работники МУПа будут отдыхать в Ставрополье с апреля по октябрь, причем всей семьей. Всего заказывается 11 комплектов, в том числе с условиями размещения, например, вдвоем или вдвоем и с ребенком. Стоимость путевок варьируется от 38 266 до 66 290 рублей, продолжительность отдыха стандартная – 14 дней. Условия отпуска непритязательные: наличие в номере прикроватных тумбочек, шкафа для одежды, стола, стульев, телевизора и холодильника, умывальник, унитаз, ванна или душ, круглосуточное наличие горячей и холодной воды, ежедневная уборка номера, еженедельная смена белья. Особое указание - отсутствие насекомых в номере.



Предгорный район входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. На территории района располагаются все города-курорты Кавказских Минеральных Вод: Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск, а также город Лермонтов.



Электронный аукцион запланирован на 23 апреля. Услуги оплатят из бюджета «ЛиСы».