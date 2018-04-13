Общество

сегодня, 14:33

Липецких работяг отправят отдыхать в Ставрополье

5 603
#тендер #отдых #путевка
Липецких работяг отправят отдыхать в Ставрополье

Путевки покупает МУП «ЛиСА».

«Липецкая станция аэрация» объявила тендер на приобретение путевок для своих сотрудников. Работников городской очистной системы стоков хотят отправить в отпуск в Ставропольский край. На эту задачу муниципальное предприятие готово потратить до 560 000 рублей.

Пожелание заказчика – путевки только в Предгорный район. Работники МУПа будут отдыхать в Ставрополье с апреля по октябрь, причем всей семьей. Всего заказывается 11 комплектов, в том числе с условиями размещения, например, вдвоем или вдвоем и с ребенком. Стоимость путевок варьируется от 38 266 до 66 290 рублей, продолжительность отдыха стандартная – 14 дней. Условия отпуска непритязательные: наличие в номере прикроватных тумбочек, шкафа для одежды, стола, стульев, телевизора и холодильника, умывальник, унитаз, ванна или душ, круглосуточное наличие горячей и холодной воды, ежедневная уборка номера, еженедельная смена белья. Особое указание - отсутствие насекомых в номере.

Предгорный район входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. На территории  района располагаются все города-курорты Кавказских Минеральных Вод: Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск, а также город Лермонтов.

 Электронный аукцион запланирован на 23 апреля. Услуги оплатят из бюджета «ЛиСы».
5 603
#тендер #отдых #путевка

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кот

8 минут назад
Что-то больно скромно, это вам не судьи с их запросами на халяву.
ответить

Гость

37 минут назад
Добро пожаловать!, как, как, как на тебя!
ответить

Мимоходом

44 минуты назад
НА Ставрополье, НА.... Или в Ставропольский край, грамотеи, блин..................
ответить

Добро пожаловать!

сегодня, 14:53
Собачников Липецка приглашаем на субботник по уборке собачьего говна!
ответить

Ашот

сегодня, 14:50
Вот это настоящие руководители !!! А ЛГЭК лексус вместо путевок берет и всем ........
ответить

Еще в рубрике

ЛГЭК покупает Лексус за 3,2 млн рублей
39
ЛГЭК покупает Лексус за 3,2 млн рублей

сегодня, 14:21

Общество
В Липецкой области спасли 900 человек
#112
В Липецкой области спасли 900 человек

сегодня, 14:00

Общество
Липецких подростков наказали за пропаганду нацистской символики
#религия #терроризм #экстремизм
9
Липецких подростков наказали за пропаганду нацистской символики

сегодня, 13:51

Общество
В Липецке стартует сезон дорожных ремонтов на миллиард
#благоустройство
66
В Липецке стартует сезон дорожных ремонтов на миллиард

сегодня, 12:33

Общество
Суд не нашел сговора при поставке инкубаторов для новорожденных в Липецк
#картель #сговор
1
Суд не нашел сговора при поставке инкубаторов для новорожденных в Липецк

сегодня, 12:20

Общество
На голосование за елецкую красотку на «Мисс России» остался последний шанс
#мисс Россия #Ольга Ломакина
На голосование за елецкую красотку на «Мисс России» остался последний шанс

сегодня, 11:49

Общество