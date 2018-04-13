сегодня, 14:24
Мосгорсуд смягчил приговор Улюкаеву
Московский городской суд признал законным приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, которого ранее осудили на восемь лет колонии строгого режима.
Решение обжаловать приговор принадлежало адвокату Дареджан Квеидзе: 15 декабря, в день вынесения приговора осужденному за взяточничество министру, она сказала в интервью «Газете.Ru»: «У меня нет слов, чтобы комментировать приговор. Я вообще считаю, что Улюкаев должен быть оправдан. Безусловно, мы будем обжаловать это решение суда».
С тех пор Улюкаев провел в московском СИЗО «Матросская тишина» около пяти месяцев.
В четверг Дареджан Квеидзе снова объявила после окончания судебного заседания, что будет обжаловать приговор.
Самым ярким событием дня стало, разумеется, появление в суде ключевого свидетеля дела – главы «Роснефти» Игоря Сечина. В первый час заседания прокуратура попросила его допросить – прокурор заявил, что «его явка обеспечена». Во время суда первичной инстанции главу «Роснефти» четырежды вызывали в суд, однако он не появлялся, ссылаясь на командировки и давая показания письменно. На апелляцию он действительно приехал, однако дал показания в закрытом режиме, а в зал прошел через конвойный проход, не показавшись журналистам.
Позже Сечин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что дать показания лично было для него делом чести:
«Я чувствовал свою ответственность за то, чтобы борьба с коррупцией в нашей стране получила дополнительный результат, и поэтому пришел в суд, как только у меня появилась возможность», — сказал он.
Также глава «Роснефти» сообщил, что подтвердил на допросе: Улюкаев требовал от него «незаконное вознаграждение». Кроме того, Сечин рассказал в суде, что бывший министр сам обозначил его сумму, сам приехал за ним и сам уехал».
Защита просила перенести заседание, чтобы у нее было время изучить показания главы «Роснефти», однако суд отказал – у адвокатов было около полутора часов на то, чтобы проанализировать то, что сказал Сечин. На заседании Тимофей Гриднев, Лариса Каштанова, Виктория Бурковская и Дареджан Квеидзе старались убедить суд в том, что доказательства вины Улюкаева неубедительны, основываясь на новых показаниях Сечина. Они посвятили время разбору обстоятельств дела.
В частности, Тимофей Гриднев приводил доводы в пользу того, что Улюкаев взятку не просил, а о том, что в сумке находятся деньги ($2 млн), не знал. Также он пытался убедить суд в том, что Игорь Сечин был инициатором телефонного разговора, после которого Улюкаев поехал в офис «Роснефти» (на выезде из которого его машину остановили, обыскали и нашли сумку с деньгами) – по мнению адвоката, глава нефтяной компании убеждал Улюкаева приехать, в то время как тогда еще министр экономразвития не планировал это делать.
Также Тимофей Гриднев подверг сомнению возможность того, что Улюкаев мог требовать взятку у Сечина на саммите в Гоа.
«У нас есть неопровержимое доказательство — ролик, на котором видно, что Улюкаев, отойдя от бильярдного стола, больше к нему не возвращался. Теперь я имею право сказать, что мне трудно представить, что, поднимаясь по лестнице в толпе людей (по сегодняшним показаниям Сечина, они поднимались 10 минут), он потребовал у него взятку», — сказал Гриднев.
Остальные адвокаты Улюкаева — Лариса Каштанова, Виктория Бурковская и Дареджан Квеидзе — также пытались убедить судей: следствие не доказало, что Улюкаев просил взятку и ожидал ее получить.
Они требовали отменить приговор и признать Алексея Улюкаева невиновным.
Однако прокуратура в лице двоих прокуроров, Бориса Непорожного и Павла Филиппчука, скептически отнеслась к доводам защиты. В частности, Непорожный заключил, что Улюкаев — человек, облеченный властью, и решил воспользоваться своим служебным положением для личного обогащения. Он попросил оставить приговор без изменения.
Приговор, тем не менее, изменили. Если раньше Улюкаеву, помимо заключения в колонию строгого режима и штрафа, назначили наказание в виде запрета занимать должности в госучреждениях в течение восьми лет после освобождения, то сейчас эта часть отменена. Как только Алексей Улюкаев выйдет на свободу, он снова может стать госслужащим.
Таким образом суд не усомнился в том, что 14 ноября 2016 года Улюкаев получил взятку $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина на территории офиса нефтяной компании. Бывший министр будет отбывать наказание за то, что Сечин передал ему сумку с купюрами и корзинку с фирменными колбасками — передачу контролировали сотрудники ФСБ. При этом месяцем ранее, как признал суд, Улюкаев на саммите БРИКС в индийском штате Гоа «решил использовать значимость и авторитет своей должности» и «жестом с двумя пальцами» потребовал у главы «Роснефти» деньги в качестве «премии» за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» 50-процентного госпакета акций «Башнефти».
Алексей Улюкаев свою вину по-прежнему не признает. «Приговор построен на единственном производном доказательстве — одна бабка сказала. В данном случае, один мужик сказал», — сказал он сегодня в заключительной речи.