Липецких подростков наказали за пропаганду нацистской символики

А за прошлый год выявили 7 преступлений террористического характера.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, на начало этого года в Управлении Федеральной регистрационной службы России по Липецкой области в регионе зарегистрировано 332 религиозные организации, в том числе 297 – Русской православной церкви, 35 - иных конфессий.



В прошлом году на территории региона выявлено 7 преступлений террористического характера и три - экстремистской направленности, совершенных посредством сети Интернет.



В первом квартале этого года осуществлено уже 12 проверок (11 образовательных учреждений и библиотеки) на предмет доступа через сеть Интернет к материалам и сайтам, внесенным в Федеральный список экстремистских материалов, по которым внесено 3 акта прокурорского реагирования в отношении руководителей, допустивших нарушения действующего законодательства.



К административной ответственности привлечено двое несовершеннолетних подростков по ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» (наложен штраф в размере 1000 рублей). В отношении ещё одного гражданина вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ находится на стадии рассмотрения.