Общество

сегодня, 13:51

Липецких подростков наказали за пропаганду нацистской символики

9 667
#религия #терроризм #экстремизм

А за прошлый год выявили 7 преступлений террористического характера.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, на начало этого года в Управлении Федеральной регистрационной службы России по Липецкой области в регионе зарегистрировано 332 религиозные организации, в том числе 297 – Русской православной церкви, 35 - иных конфессий.

В прошлом году на территории региона выявлено 7 преступлений террористического характера и три - экстремистской направленности, совершенных посредством сети Интернет.

В первом квартале этого года осуществлено уже 12 проверок (11 образовательных учреждений и библиотеки) на предмет доступа через сеть Интернет к материалам и сайтам, внесенным в Федеральный список экстремистских материалов, по которым внесено 3 акта прокурорского реагирования в отношении руководителей, допустивших нарушения действующего законодательства.

К административной ответственности привлечено двое несовершеннолетних подростков по ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» (наложен штраф в размере 1000 рублей). В отношении ещё одного гражданина вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ находится на стадии рассмотрения.
9 667
#религия #терроризм #экстремизм

Комментарии (9)

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Кобель

34 минуты назад
Как срал повсюду, так и буду срать! Ничего вы нам с хозяином не сделаете - мы оба без намордников!
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Вася Пупкин ©

34 минуты назад
Ветеран, лупить-то надо, но не их, а родителей, учителей, управления образования и спорта, Министерство связи и массовых коммуникаций. Детей надо растить, учить, вовлекать... Показывать по ящику "Отец солдата", а не "Ментовские войны" и идиотские сериалы. У нас нормальных фильмов на 20 стран хватит, а по ящику Дом-2 и "Секрет за миллион", где очередная ... путана рассказывает с кем, как и сколько раз! Террористами не рождаются, ими становятся!
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Да уж

50 минут назад
Ветеран, а кто и как воспитывал этих подростков? Мама - в айфоне, папа- в телефоне, и это называется воспитанием? Если этих мальчишек познакомить с нашей историей, рассказать про то, как воевали и погибали их прадеды, и всё это сделать с душой - да эти мальчишки горы свернут!!!
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ОДНАКО

53 минуты назад
Наверняка их прадеды погибли в годы Великой Отечественной Войны, они что, этого не знают???!!!
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Ветеран

59 минут назад
Добанутые .издюки, доигрались в фашистов дебилы, я бы их за такое палкой сутки лупил, и в угол на горох...
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Ветеран

сегодня, 15:00
Добанутые .издюки, доигрались в фашистов дебилы, я бы их за такое палкой сутки * , и в угол на горох...
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Добро пожаловать!

сегодня, 14:55
Собачников Липецка приглашаем на субботник по уборке собачьего говна!
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Зоолог

сегодня, 14:25
гостья, то, что дура?
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гостья

сегодня, 14:13
подожду комментарии про красивую цифру
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