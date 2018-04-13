Российских блогеров заключили под стражу за незаконный секс-тренинг

Провинциальный суд города Паттайя предъявил Александру Кириллову (Алексу Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим задержанным по делу о нелегальном "секс-тренинге" обвинения по второму делу и назначил им меру пресечения в виде заключения под стражу.





Их обвиняют в организации преступного сообщества, сговоре для совершения преступления и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.



Судебное заседание проходило в закрытом режиме в зале, расположенном в блоке камер временного содержания суда Паттайи. На нем, помимо судей и секретаря, присутствовали только подсудимые, помощник адвоката и переводчик.



"Сегодня вечером их перевезут в городскую тюрьму Паттайи. Следующее заседание по этому делу состоится 24 апреля", — сообщил секретарь суда.



Он также добавил, что, в соответствии с таиландским законодательством, суд будет продлевать меру пресечения каждые 12 дней.



Лесли, Рыбку и остальных участников нелегального "секс-тренинга" также обвиняют в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда. Заседание по этому делу состоится, как и было запланировано, 17 апреля.



На следствие Уголовно-процессуальным кодексом Таиланда отводится 84 дня. Если прокуратура закончит подготовку обвинительного заключения раньше или подследственные признают себя виновными, заседание по делу может состояться до истечения этого срока. Если же прокуратура сочтет доказательства виновности недостаточными, дело могут вернуть в полицию или прекратить.



"Группе из десяти человек предъявили обвинения за нелегальную работу в Таиланде, что наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Трое из участников секс-тренинга уже получили условный тюремный срок в 6 месяцев и были высланы из страны. Остальные предстанут перед судом 17 апреля, чтобы заслушать новые обвинения", — говорится в сообщении.



Ранее центр по координации международных преступлений королевской полиции Таиланда получил сигнал об организации секс-тренингов группой иностранцев, после чего был проведен рейд в одном из дорогих отелей Паттайи, где должен был состояться тренинг для российских туристов. Его слушателей допросили и отпустили, а десять организаторов были задержаны. Среди них оказались секс-тренер Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), которые стали известны широкой публике в связи с расследованием блогера Алексея Навального о прогулке девушки на яхте миллиардера Олега Дерипаски, - передает



Между тем 27 февраля А.Вашукевич заявила, что ее арестовали в Паттайе "по приказу из Бангкока", и не выпускают под залог. Она обратилась с призывом к американской прессе, которой она готова "все рассказать". "Я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США. Я знаю очень много, поэтому жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме", — говорилось в ее видеообращении, выложенном в Instagram.



Провинциальный суд города Паттайя предъявил Александру Кириллову (Алексу Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальном "секс-тренинге" обвинения по второму делу и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил РИА-Новости секретарь суда.Их обвиняют в организации преступного сообщества, сговоре для совершения преступления и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.Судебное заседание проходило в закрытом режиме в зале, расположенном в блоке камер временного содержания суда Паттайи. На нем, помимо судей и секретаря, присутствовали только подсудимые, помощник адвоката и переводчик."Сегодня вечером их перевезут в городскую тюрьму Паттайи. Следующее заседание по этому делу состоится 24 апреля", — сообщил секретарь суда.Он также добавил, что, в соответствии с таиландским законодательством, суд будет продлевать меру пресечения каждые 12 дней.Лесли, Рыбку и остальных участников нелегального "секс-тренинга" также обвиняют в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда. Заседание по этому делу состоится, как и было запланировано, 17 апреля.На следствие Уголовно-процессуальным кодексом Таиланда отводится 84 дня. Если прокуратура закончит подготовку обвинительного заключения раньше или подследственные признают себя виновными, заседание по делу может состояться до истечения этого срока. Если же прокуратура сочтет доказательства виновности недостаточными, дело могут вернуть в полицию или прекратить."Группе из десяти человек предъявили обвинения за нелегальную работу в Таиланде, что наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Трое из участников секс-тренинга уже получили условный тюремный срок в 6 месяцев и были высланы из страны. Остальные предстанут перед судом 17 апреля, чтобы заслушать новые обвинения", — говорится в сообщении.Ранее центр по координации международных преступлений королевской полиции Таиланда получил сигнал об организации секс-тренингов группой иностранцев, после чего был проведен рейд в одном из дорогих отелей Паттайи, где должен был состояться тренинг для российских туристов. Его слушателей допросили и отпустили, а десять организаторов были задержаны. Среди них оказались секс-тренер Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), которые стали известны широкой публике в связи с расследованием блогера Алексея Навального о прогулке девушки на яхте миллиардера Олега Дерипаски, - передает "Интерфакс" Между тем 27 февраля А.Вашукевич заявила, что ее арестовали в Паттайе "по приказу из Бангкока", и не выпускают под залог. Она обратилась с призывом к американской прессе, которой она готова "все рассказать". "Я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США. Я знаю очень много, поэтому жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме", — говорилось в ее видеообращении, выложенном в Instagram.