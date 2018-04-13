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56 минут назад

В Кемерово арестован за халатность тушивший ТРЦ «Зимняя вишня» пожарный

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#Зимняя вишня #пожар в Кемерово
В Кемерово арестован за халатность тушивший ТРЦ «Зимняя вишня» пожарный

Суд в Кемерове принял решение арестовать на 2 месяца начальника пожарного караула Сергея Генина, тушившего пожар в торговом центре "Зимняя вишня". Мужчине предъявлено обвинение по статье "Халатность" УК РФ.

Центральный районный суд Кемерова в пятницу арестовал на два месяца начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня", при котором погибли 64 человека, - передает ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения… в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 июня 2018 года", - сказал судья Александр Вялов.

После оглашения решения адвокат Генина сообщила журналистам, что будет обжаловать постановление об аресте.

О заключении под стражу ходатайствовали представители Следственного комитета России. Необходимость ареста они объяснили тем, что Генин может оказать давление на свидетелей, препятствовать следствию или скрыться: он давно не живет по месту регистрации, находится в стадии развода. В суд пришли представители потерпевших по делу, которые согласились с позицией СК и высказались в пользу ареста.

Адвокат Сергея Генина сообщила, что он является ветераном боевых действий, был награжден медалями МЧС за отличие в службе, решался вопрос о представлении его к новой награде - при пожаре в ТЦ он спас человека, использовав для этого свой единственный спасательный комплект. Она предоставила в суд положительную характеристику Генина с места работы, медицинские документы о наличии у него "повышенной тревожности и нарушений сна" и необходимости "психокоррекционной адаптации". Адвокат добавила, что сразу после возбуждения уголовного дела, 11 апреля, в интернете была размещена петиция в поддержку пожарного, ее подписали уже около 15 тысяч человек.

Сам Генин в суде рассказал, что план ТРЦ "Зимняя вишня", объемом 85 листов, он получил сразу после вызова, за 8 минут до прибытия на место, и времени на его детальное изучение у него не было. В торговом центре он до этого был только раз, учений там не проводилось. "Я считаю себя невиновным, я сделал все правильно. Я сожалею, что у людей столько горя", - сказал он.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, Генин проигнорировал слова очевидца, указавшего кратчайший путь к кинозалу №2 на четвертом этаже ТЦ, где находилось очень много людей, и повел звено в другом направлении, где дверь оказалась запертой. Генину и его подчиненным пришлось вернуться назад, и они беспрепятственно проследовали на четвертый этаж, но время было упущено. В результате халатных действий Генина, как полагает следствие, погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара в кинозале.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, в числе фигурантов - 8 человек, всем предъявлено обвинение. Семь из них ранее были арестованы до 25 мая 2018 года: арендатор сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, гендиректор компании-собственника здания ТЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Юлия Богданова, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник компании-поставщика системы пожарной сигнализации "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, а также бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилия Комкова.

Все, кроме Соболева, обжаловали решения об аресте, но суды вышестоящей инстанции оставили их без изменения.
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#Зимняя вишня #пожар в Кемерово

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