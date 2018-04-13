В России

сегодня, 13:12

Суд вынес решение о блокировке Telegram в России

156
#Telegram #блокировка
Суд вынес решение о блокировке Telegram в России

Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.

Таганский районный суд удовлетворил иск Роскомнадзора с требованием заблокировать в России Telegram — мессенджер не предоставил ФСБ ключи для расшифровки данных, которые бы позволили спецслужбе получить доступ к переписке пользователей, - сообщает "Медиазона".

Роскомнадзору разрешили привести эту меру в исполнение немедленно. Telegram разблокируют только в том случае, если он предоставит ключи шифрования ФСБ.

Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием". Они планируют обжаловать приговор.

Само заседание прошло стремительно. Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату. За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram шестого апреля. Ведомство просило немедленно привести эту меру в исполнение, если выиграет дело.

Защита компании утверждала, что требования ФСБ о предоставлении ключей шифрования невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера. Адвокаты также настаивали на переносе заседания из-за "процессуальных нарушений" со стороны судьи.

По их словам, компании не дали ознакомиться с иском Роскомнадзора, лишив возможности представить возражения на него и свои доказательства. Суд ходатайство отклонил.
Сам Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как мессенджер выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

Telegram уже был на грани блокировки в конце июня из-за отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации, однако тогда этого не произошло. После публичной дискуссии он все же дал регистрационные данные компании.

156
#Telegram #блокировка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Кемерово арестован за халатность тушивший ТРЦ «Зимняя вишня» пожарный
#Зимняя вишня #пожар в Кемерово
В Кемерово арестован за халатность тушивший ТРЦ «Зимняя вишня» пожарный

54 минуты назад

В России
В России могут запретить алкоголь и табак из США
#Россия #США #санкции
В России могут запретить алкоголь и табак из США

сегодня, 12:39

В России
В России зафиксирован рекордно низкий уровень младенческой смертности
#младенческая смертность
В России зафиксирован рекордно низкий уровень младенческой смертности

сегодня, 12:28

В России
Процесс оформления матпомощи для малоимущих граждан хотят упростить
#социальные выплаты
Процесс оформления матпомощи для малоимущих граждан хотят упростить

сегодня, 12:25

В России
Россия обсудит ответные меры на санкции США
#Россия #США #санкции
Россия обсудит ответные меры на санкции США

сегодня, 11:27

В России
Пилоты разбившегося над Балтийским морем вертолета Ка-29 погибли‍
#Крушение вертолета
Пилоты разбившегося над Балтийским морем вертолета Ка-29 погибли‍

сегодня, 11:22

В России