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В России могут запретить алкоголь и табак из США
Законопроект об ответных мерах на санкции США коснется алкогольной и табачной отрасли. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ). Цитаты приводятся в Twitter нижней палаты парламента.
"Этот законопроект предусматривает возможность введения правительством различных ограничительных мер по поручению президента РФ в отношении различных товаров и граждан США, а также тех стран, которые приняли ограничительные меры в отношении России", - сообщил он.
Законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США, внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. По словам первого вице-спикера Думы Ивана Мельникова, проект о мерах РФ в ответ на санкции США содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.
"Если санкции будут введены именно против США, это не особо отразится на российском табачном рынке. Оборудования и сигарет у нас оттуда нет", — сказал Королев. В то же время ограничения могут затронуть другую табачную продукцию, например, американские сигариллы, - уточнил он.
"При грубом запрете могут возникнуть проблемы с сырьем. Крупнейшие агрегаторы табачного листа, Alliance One и Universal Tobacco, имеют американские корни. Но при этом выращенный в США табак на практике к нам почти не попадает: он очень дорогой на фоне альтернатив из Африки, Южной Америки и Индии", — добавил эксперт.
"Но формально могут пострадать указанные операторы сырья, а на рынке — возникнуть дефицит", — заключил он.
Возможный запрет на импорт табачной продукции из США не повлияет на российский рынок сигарет, но может затронуть поставки сырья, что в свою очередь может вызвать его дефицит, - заявил журналистам главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев.
Кроме того проект может ограничить поставку лекарственных средств из этой страны, - заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).
"Речь идет о лекарственных средствах. Речь идет о запрете на участие в процедуре приватизации государственного или муниципального имущества", - добавил Мельников.
Он также отметил, что документ предполагает запрет на ввоз технологического оборудования и программного обеспечения (ПО) из США.
"Запрет на допуск или ограничение допуска технологического оборудования и программного обеспечения, происходящие из США и (или) иных иностранных государств, по перечню таких оборудования и обеспечению, определяемому правительством РФ, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд и для отдельных видов юрлиц", - говорится в разделе законопроекта, посвященному перечислению мер противодействия санкциям США.
По словам Мельникова, в документ подразумевает и прекращение сотрудничества в атомной отрасли, авиастроении.
"Речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества российских юридических лиц с США или организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, авиастроение, ракетнодвигательной отрасли", - сказал он.
Проектом закона об ответных мерах на недружественную политику Вашингтона в отношении Москвы предполагается поручить правительству разработать меры по замещению американских товаров и услуг, сообщил Мельников.
"Законом дается поручение правительству РФ и высшим должностным лицам субъектов РФ проработать механизм по замещению товаров и услуг американского происхождения", - сказал он.
В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о введении списка граждан США, которым будет запрещен въезд на территорию России, списки определит кабмин.
"Законопроект содержит ряд статей, касающихся политического характера. Будет введен список, запрещающий въезд на территорию России граждан США. И будет прекращена деятельность на территории РФ американцев, которые, может быть, даже являются специалистами высокого класса", - сказал Жириновский.
По его словам, "все списки будут определяться правительством".
В тексте законопроекта говорится, что к мерам воздействия (противодействия) относятся "запрет на въезд граждан США и (или) иных иностранных государств по списку, определяемому федеральным органом исполнительной власти, осуществляемому функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений РФ".
Одновременно в статье 2 проекта закона прописывается "запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в РФ граждан США и (или) иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов".
Принятие закона об ответе РФ на санкции США послужит стимулом для развития отраслевого рынка РФ, считает лидер фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
"Принятие данного закона послужит стимулом для развития собственного отраслевого рынка, он не распространяется на ввоз каких-либо товаров для личного пользования граждан", - пояснил он.
Неверов особо подчеркнул, что "законопроект отвечает принятым решениям в отношении РФ". "Он позволит нам развивать наши рынки", - добавил лидер думских единороссов.
Санкции, предусмотренные законопроектом об ответных мерах РФ на недружественную политику США и иных государств, будут вводиться в случае действий этих стран, направленных на умаление территориальной целостности России и дестабилизацию ее экономики. Это следует из текста законопроекта.
Согласно документу, меры воздействия вводятся "при возникновении случаев и (или) действий со стороны США и (или) иных иностранных государств, направленных на умаление территориальной целостности, безопасности РФ, а также экономическую дестабилизацию РФ".
Под иными иностранными государствами законопроект подразумевает страны, которые присоединились к действиям США и ввели экономические санкции в отношении отдельных отраслей экономики РФ, российских юридических и физических лиц, или которые поддержали такие решения, - передает ТАСС.