Выходные в Липецкой области будут безоблачными и теплыми

В ближайшие трое суток территория Липецкой области остается во власти антициклона, без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 14 апреля 5-6 градусов тепла, что на1-2 градуса ниже климатической нормы, 15 апреля 7 градусов тепла (около нормы), 16 апреля 9-10 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 апреля в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от до -5 градусов, днем от 8 до 13 градусов тепла.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 10 до 12 градусов тепла.

Самым теплым день 14 апреля в Липецке был в 1983 году: +23 градуса, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1941 году — 7 градусов мороза.