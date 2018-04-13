Погода в Липецке

сегодня, 12:40

Выходные в Липецкой области будут безоблачными и теплыми

1 495
#потепление
1
Выходные в Липецкой области будут безоблачными и теплыми

В ближайшие трое суток территория Липецкой области остается во власти антициклона, без осадков. 

Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 14 апреля 5-6 градусов тепла, что на1-2 градуса ниже климатической нормы, 15 апреля 7 градусов тепла (около нормы), 16 апреля 9-10 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 апреля в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от до -5 градусов, днем от 8 до 13 градусов тепла. 

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 10 до 12 градусов тепла. 

Самым теплым день 14 апреля в Липецке был в 1983 году: +23 градуса, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1941 году — 7 градусов мороза.



1 495
#потепление
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

777

3 минуты назад
Погода в Липецке: солнечно, сухо и очень пыльно!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области ночные заморозки до -4
#заморозки
4
В Липецкой области ночные заморозки до -4

вчера, 13:50

Погода в Липецке
С антициклоном из Скандинавии в Липецкую область вернется похолодание
1
С антициклоном из Скандинавии в Липецкую область вернется похолодание

11.04.2018 14:35

Погода в Липецке
Холодный фронт принесет в Липецкую область небольшие дожди
#дожди
3
Холодный фронт принесет в Липецкую область небольшие дожди

10.04.2018 16:07

Погода в Липецке
В Липецкой области до +20
В Липецкой области до +20

09.04.2018 14:25

Погода в Липецке
Южный ветер принесет в Липецкую область потепление до +18
#потепление
1
Южный ветер принесет в Липецкую область потепление до +18

08.04.2018 15:41

Погода в Липецке
Пасха в Липецкой области будет солнечной и теплой
#потепление
Пасха в Липецкой области будет солнечной и теплой

07.04.2018 14:40

Погода в Липецке