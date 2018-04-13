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Создатель «Новичка» рассказал о причинах неудачного покушения на Скрипаля

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#Новичок #дело Скрипаля
Создатель «Новичка» рассказал о причинах неудачного покушения на Скрипаля

По словам создателя яда, именно влажностью объясняется то, что при использовании столь опасного нервно-паралитического вещества его жертвам удалось выжить.

Один из создателей отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов в интервью "Коммерсанту" объяснил, почему из-за британского климата Сергей и Юлия Скрипаль пережили интоксикацию.

По словам Мирзаянова, эффективное применение "Новичка" возможно только в сухом климате. В начале марта в Англии очень влажный воздух, а это способствует разложению вещества. Предположительно, газ был растворен в желе, которым намазали дверную ручку дома Скрипаля. За это время концентрация вещества снизилась, и оно не повлекло мгновенную смерть.

Мирзаянов утверждает, что в таких условиях пользоваться "Новичком" мог "только идиот", который ничего не знает о его свойствах.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены в английском городе Солсбери неизвестным веществом. Власти Великобритании утверждают, что это был отравляющий газ "Новичок", разработанный в СССР в конце 1980-х годов. Организация по запрещению химического оружия косвенно подтвердила их выводы. Расследование по делу еще не завершилось, но по этому поводу в Великобритании и США уже готовят проекты санкций против России.
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#Новичок #дело Скрипаля

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