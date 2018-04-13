В Липецке стартует сезон дорожных ремонтов на миллиард

Горожанам обещаны гранитные бордюры, чугунные ограды, велодорожки и даже буккроссинг.

Сегодня утром глава Липецка Сергей Иванов в сопровождении первого вице-мэра Дмитрия Аверова, председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Анатолия Бахтина и руководителя МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексея Вострикова объехали центральную часть города, примерившись к грандиозному плану освоения бюджетного миллиарда, доставшемуся на торгах единственному предприятию, тому самому, которое возглавляет Востриков.Первым объектом, которые осмотрели чиновники, стала улица Гагарина в пределах Быханова сада. На реконструкцию улицы от кольца трубного завода до улицы Студеновской будет потрачено 322 млн рублей. На объекте протяженностью 2,4 км появятся ливневая канализация, новые бордюры, хорошо зарекомендовавший себя асфальт марки ЩМА, тротуары (частично в асфальте, частично - в плитке) и парковочные места. Директор МУП «Зеленхоз» Александр Кулаков пообещал спилить тополя у Быханова сада и театра кукол, заменив их липами и кленами.- Нам нужен капитально отремонтированный объект. Посмотрите, как преобразилась улица Гагарина, на домах которой появились новые вентилируемые фасады! А в этом году мы уберем под землю провода, демонтируем опоры, на которых пока висит контактная троллейбусная сеть, сменим старые тополя на новые виды деревьев, - сказал глава Липецка.А как быть с красивой тротуарной плиткой вдоль Быханова сада? Неужели ее сроют и уложат другую? Не будет ли это то, что называется «деньги - на ветер?»Алексей Бахтин пообещал еще раз проверить качество уже имеющегося плиточного покрытия тротуара. Если оно окажется качественным, то его не тронут. Если плитку нужно будет менять, то относительно хорошую старую Дмитрий Аверов пообещал не выбрасывать, а применить на мощении пешеходных дорожек в микрорайонах.А вот Алексея Вострикова больше волнует другой объект в рамках проекта: состояние привокзальной площади. Этот трудоемкий участок в мэрии обещают сделать настолько красивым, чтобы он стал визитной карточкой города.Кстати, улицу Гагарина на субподряд возьмет та самая белорусская организация, которая в прошлом году «откапиталила» улицу Советскую.Еще одна дорога, которая потребует большого внимания, - улица Неделина. Субподрядчиком на ней станет ООО «ЛДСП-1» Михаила Захарова. Ее пересечение с улицей Пушкина должно стать новым общественным пространством: здесь появится так называемый буккроссинг: место, где можно будет под честное слово взять художественную книжку, почитать и вернуть обратно (журналистам показали новый арт-объект в картинках).По ходу перемещения по городу выяснилось, что ямочный ремонт и ремонт картами в Липецке должен быть закончен к 7 мая. Такую задачу дорожникам поставил мэр. Также он пообещал изыскать несколько миллионов рублей на ремонт дороги-дублера по улице Водопьянова - ее осмотрели в ходе объезда.Мэра, кстати, удручила ситуация с ремонтом помещения под магазин «Пятерочка» на пересечении улиц Пушкина и Неделина: строители беспощадно исковеркали то, что когда-то было клумбой. «Вот видите, о каком благоустройстве можно вести речь, если частная организация вот так запросто может все испортить!» - возмутился глава Липецка. Также Сергей Иванов обратил внимание подчиненных на то, как автомобилисты паркуются между деревьями, превращая газон в мертвую грязь. Алексей Бахтин сообщил, что полицейские не горят желанием штрафовать автовладельцев за это нарушение Правил благоустройства, но пообещал еще раз напомнить им об их работе.Капремонты на миллиард начнутся уже в этот понедельник, 16 апреля. Подрядчики начнут демонтировать старые бордюры и снимать изношенный асфальт на улице Московская (от кольцевого движения ул. Московская-ул. Катукова до ул. Ангарская), улице Неделина (от площади Победы до района ОТТ «Петровский рынок»), улице Первомайская (от площади Победы до ул. Карла Маркса), проспекте Мира (от пересечения ул. Марии Расковой и пер. Бестужева до пл. Мира, включая площадь Мира), улице Гайдара (от железнодорожного переезда до ООТ «Сады Студеновского рудоуправления»), улице Баумана (от автодороги «Орел-Тамбов» до автодороги Липецк-Доброе-Чаплыгин). При этом дорожники обещают минимизировать издержки для автомобилистов, и без того страдающих от перекрытия на ремонт Петровского моста - некоторые работы, в частности, укладку нового асфальта на улицах Неделина, Первомайской и проспекте Мира, будут выполняться в ночное время.Новыми элементами благоустройства должны стать велодорожки и чугунные ограды. Более того, в виде пилотного проекта в центре города вокруг деревьев должны появится чугунные приствольные решетки, оберегающие кору от повреждений дорожной техникой и автомобилями (цена одного такого антивандального комплекта - 45 тысяч рублей).А вот до проспекта Победы руки у дорожников в этом году не дойдут: новый проект, предполагающий создание на четырехкилометровом проспекте шести полос движения с двумя крайними для общественного транспорта, обсчитан в миллиард (в цену проекта вошла перекладка сетей и коммуникаций). Глава Липецка надеется, что эту сумму можно будет выплатить подрядчику в рассрочку на несколько лет, а сам проект реализовать в 2019 году. Кстати, на следующий год отложена реконструкцию улицы 50 лет НЛМК - там должна появиться долгожданная ливневая канализация.