В России зафиксирован рекордно низкий уровень младенческой смертности

В России зафиксирован рекордно низкий уровень материнской и младенческой смертности за всё постсоветское время.

В прошлом году показатели опустились на 27% и 8,3% соответственно по сравнению с предыдущим периодом. Такие данные, как пишут сегодня «Известия», приводит Минздрав.

По данным ведомства, женщины стали реже умирать во время родов. В 2017 году показатель упал до 7,3 случая на 100 тыс., среди младенцев — 5,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми.

В докладе Минздрава отмечается, что снижение показателей является результатом реализации проекта «Технологии и комфорт — матерям и детям», в рамках которого внедрена трехуровневая система оказания медицинской помощи и открыты новые перинатальные центры.

С 2015 года в России появилось 22 современных перинатальных центра, еще 10 создадут в текущем году.



