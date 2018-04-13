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сегодня, 12:25

Процесс оформления матпомощи для малоимущих граждан хотят упростить

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#социальные выплаты
Процесс оформления матпомощи для малоимущих граждан хотят упростить

Процесс получения субсидии, которая положена от государства на оплату услуг ЖКХ, хотят упростить для малоимущих граждан.

Как пишут «Известия», например, чтобы подтвердить отсутствие долгов за «коммуналку» (матпомощь начисляется только при этом условии), жителям не придется самостоятельно запрашивать справки в управляющих компаниях. 

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс во втором чтении Госдума рассмотрит до конца весенней сессии. Согласно документу, чиновники будут самостоятельно запрашивать сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий.

Сейчас субсидию на оплату коммунальных услуг получают малоимущие граждане, чьи расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода.  


123
#социальные выплаты

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