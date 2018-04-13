Суд не нашел сговора при поставке инкубаторов для новорожденных в Липецк

Организация оспорила решение антимонопольщиков.

Арбитражный суд рассмотрел заявление питерской компании «Медицинские изделия» к управлению Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области. Предприятие просило отменить вердикт антимонопольщиков о том, что при тендере на поставку в Липецкую область инкубаторов для новорожденных имел место картельный сговор участников торгов. УФАС приняла такое решение летом 2016 года.



Как указано в материалах суда, дело уже не раз рассматривалось в вышестоящих инстанциях. Причем с переменным успехом: то суд вставал на сторону антимонопольщиков, то - на сторону участников торгов. Так или иначе, спустя почти два года процесс снова попал на исходную точку – в арбитражный суд Липецкой области.



Установлено, что еще в 2015 году управлением здравоохранения Липецкой области был проведен открытый аукцион на поставку инкубаторов для новорожденных. На тендер было подано всего 6 заявок, все из них были допущены. В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 5 октября 2015 его победителем признано ООО «Медицинские изделия»; заявки ООО «Медицинские комплексные технологии» и ООО «Имплант Сервис М» признаны не соответствующими аукционной документации.



И все бы хорошо – контракт заключен, поставка произведена, но после торгов один из участников тендера пожаловался в ФАС. В Федеральную антимонопольную службу поступило заявление участника электронного аукциона «МаксиМед» о нарушении антимонопольного законодательства и наличии сговора между ООО «Медицинские комплексные технологии» и ООО «Имплант Сервис М». ФАС Липецкой области провел расследование, выяснил, что участие в торгах шло с одного IP-адреса, и пришел к выводу, что сговор имел место. Это положение и оспаривалось в суде.



Суд пришел к заключению, что выводы комиссии Липецкого УФАС России носят предположительный характер, не являются мотивированными и документально не подтверждены какими-либо относимыми и допустимыми доказательствами, имеющимися в антимонопольном деле. Наличия аффилированности между ООО «Медицинские изделия» и другими его участниками электронного аукциона ООО «Имплант Сервис М», ООО «Медицинские комплексные технологии», антимонопольным органом не установлено.



Арбитражный суд признал незаконным решение УФАС и отменил его.