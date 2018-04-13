Общество
45 минут назад
На голосование за елецкую красотку на «Мисс России» остался последний шанс
Уже завтра сбор «лайков» будет закрыт.
Голосование за участниц на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Россия – 2018» будет закрыто в полдень, 14 апреля. Таким образом, у всех желающих остался последний шанс поддержать свою участницу. Липчанам в этом году есть за кого болеть. Липецкую область на «Мисс Россия» представляет 23-летняя уроженка Ельца, модель и актриса Ольга Ломакина.
Девушка уверенно держится в топ-5, хоть и пропустила на третью позицию представительницу Белгородской Области. За Ольгу Ломакину проголосовали уже 19861 раз. От первого месса в онлайн-голосовании ельчанку отделяет почти 15000 голосов.
Для того чтобы проголосовать, необходимо иметь личный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» или Facebook. Голосовать можно один раз в сутки за одну девушку. По итогам голосования десять участниц, которые наберут наибольшее количество ваших голосов, пройдут в топ-20 на финале конкурса «Мисс Россия 2018». Так что у Ольги пока есть все шансы блистать завтра на главном вечере конкурса.
Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей в народной номинации и получит специальный приз во время финальной церемонии «Мисс Россия 2018», которая состоится 14 апреля в Barvikha Concert Hall.
Фото: https://www.instagram.com/olgalomakinaa/
Девушка уверенно держится в топ-5, хоть и пропустила на третью позицию представительницу Белгородской Области. За Ольгу Ломакину проголосовали уже 19861 раз. От первого месса в онлайн-голосовании ельчанку отделяет почти 15000 голосов.
Для того чтобы проголосовать, необходимо иметь личный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» или Facebook. Голосовать можно один раз в сутки за одну девушку. По итогам голосования десять участниц, которые наберут наибольшее количество ваших голосов, пройдут в топ-20 на финале конкурса «Мисс Россия 2018». Так что у Ольги пока есть все шансы блистать завтра на главном вечере конкурса.
Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей в народной номинации и получит специальный приз во время финальной церемонии «Мисс Россия 2018», которая состоится 14 апреля в Barvikha Concert Hall.
Фото: https://www.instagram.com/olgalomakinaa/
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