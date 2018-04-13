Общество

45 минут назад

На голосование за елецкую красотку на «Мисс России» остался последний шанс

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#мисс Россия #Ольга Ломакина
На голосование за елецкую красотку на «Мисс России» остался последний шанс

Уже завтра сбор «лайков» будет закрыт.

Голосование за участниц на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Россия – 2018» будет закрыто в полдень, 14 апреля. Таким образом, у всех желающих остался последний шанс поддержать свою участницу. Липчанам в этом году есть за кого болеть. Липецкую область на «Мисс Россия» представляет 23-летняя уроженка Ельца, модель и актриса Ольга Ломакина.

Девушка уверенно держится в топ-5, хоть и пропустила на третью позицию представительницу Белгородской Области. За Ольгу Ломакину проголосовали уже 19861 раз. От первого месса в онлайн-голосовании ельчанку отделяет почти 15000 голосов.

Для того чтобы проголосовать, необходимо иметь личный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» или Facebook. Голосовать можно один раз в сутки за одну девушку. По итогам голосования десять участниц, которые наберут наибольшее количество ваших голосов, пройдут в топ-20 на финале конкурса «Мисс Россия 2018». Так что у Ольги пока есть все шансы блистать завтра на главном вечере конкурса.

Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей в народной номинации и получит специальный приз во время финальной церемонии «Мисс Россия 2018», которая состоится 14 апреля в Barvikha Concert Hall.



Фото: https://www.instagram.com/olgalomakinaa/
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#мисс Россия #Ольга Ломакина

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