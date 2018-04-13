Алкоголик украл телефон в наркодиспансере

Мужчина предстал перед судом.

Мировой судья СУ №3 Октябрьского района Липецка рассмотрела уголовное дело в отношении жителя регионального центра. Мужчина ответил перед законом за кражу.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено в областном наркологическом диспансере на улице Ленинградской в Липецке. Там липчанин похитил мобильный телефон «Samsung Galaxy S mini». Кража была совершена вечером 25 мая. Украв со стола мобильный стоимостью 3500 рублей, мужчина скрылся с места преступления. Его удалось задержать только в феврале.



При выяснении обстоятельств кражи и личности подсудимого было установлено, что мужчина – давний пациент наркологов. Мужчина с 2015 года состоит на учете с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя. Вторая стадия зависимости», неоднократно проходил лечение.



Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.