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Россия обсудит ответные меры на санкции США

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#Россия #США #санкции
Россия обсудит ответные меры на санкции США

Руководители фракций Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США.

Руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия РФ в отношении антироссийской политики США.

"Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так ее граждан и юридических лиц", - заявил Володин журналистам в пятницу.

По его словам, законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" планируется обсудить 16 апреля на внеочередном заседании Совета Госдумы с участием представителей всех фракций. "После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Госдумы", - отметил Володин.

"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", - добавил спикер.

Проект федерального закона предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера, - передает ТАСС.
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#Россия #США #санкции

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