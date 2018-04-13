сегодня, 11:27
Россия обсудит ответные меры на санкции США
Руководители фракций Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США.
"Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так ее граждан и юридических лиц", - заявил Володин журналистам в пятницу.
По его словам, законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" планируется обсудить 16 апреля на внеочередном заседании Совета Госдумы с участием представителей всех фракций. "После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Госдумы", - отметил Володин.
"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", - добавил спикер.
Проект федерального закона предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера, - передает ТАСС.