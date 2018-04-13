С начала года работу искали 10,4 тысячи липчан

8,4 тысячи человек её нашли.

С начала года в Липецкой области в службу занятости обратилось 10,4 тысячи человек, что на 4,4% меньше аналогичного периода 2017 года. Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 8,4 тысячи человек, из них 7,2 тысячи человек - на постоянную работу. В общественных работах приняли участие 440 человек.



Как сообщает управление труда и занятости Липецкой области, численность безработных составляет 2,5 тысячи человек, а уровень безработицы – 0,4%, на аналогичную дату прошлого года было соответственно 3,1 тысячи человек и 0,5%.



В службе занятости числится 8,7 тысячи вакантных мест. Спросом на рынке труда области пользуются:специалисты высшего уровня квалификации – нужны 1,6 тысячи человек, специалисты среднего уровня квалификации – требуются 700 человек, служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – ищут 300 человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 600 человек, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 400 человек,квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2 тысячи человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,4 тысячи человек, неквалифицированные рабочие – 1,1 тысячи человек.

