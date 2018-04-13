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Пилоты разбившегося над Балтийским морем вертолета Ка-29 погибли
При крушении российского вертолета Ка-29 в акватории Балтийского моря погибли оба члена экипажа — два летчика-испытателя.
Вертолет потерпел крушение в акватории Балтийского моря, на борту были два члена экипажа, найдено тело одного погибшего, - сообщил РИА-Новости в пятницу источник в экстренных службах.
"В Калининградской области произошло крушение вертолета… в акватории Балтийского моря. На борту находились два члена экипажа", — сказал собеседник.
Обнаружено тело одного погибшего, проводятся поисково-спасательные работы.
Катастрофа вертолета Ка-29 в Калининградской области произошла при отработке посадки на корабль, проходящий испытания. Об этом сообщил источник в силовых структурах Северо-Западного региона.
"Вертолет совершал посадки на корабль, который проходит испытания. Экипаж - инструкторы, которые опробовали посадки на испытываемый корабль. Четыре посадки было совершено штатно, на пятой возникли проблемы и произошло то, что произошло", - сообщил источник, не уточнив, о каком именно корабле идет речь.
По данным пресс-службы Балтийского флота, вертолет Ка-29 упал в Балтийское море в ходе испытательных полетов, два летчика завода-изготовителя погибли. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, катастрофа произошла в районе мыса Таран в Калининградской области на удалении 6-7 миль от берега.
В правительстве области сообщили, что власти информированы о происшествии и ждут от военных информации о ходе поисковой операции и причинах инцидента.
"В Калининградской области произошло крушение вертолета… в акватории Балтийского моря. На борту находились два члена экипажа", — сказал собеседник.
Обнаружено тело одного погибшего, проводятся поисково-спасательные работы.
Катастрофа вертолета Ка-29 в Калининградской области произошла при отработке посадки на корабль, проходящий испытания. Об этом сообщил источник в силовых структурах Северо-Западного региона.
"Вертолет совершал посадки на корабль, который проходит испытания. Экипаж - инструкторы, которые опробовали посадки на испытываемый корабль. Четыре посадки было совершено штатно, на пятой возникли проблемы и произошло то, что произошло", - сообщил источник, не уточнив, о каком именно корабле идет речь.
По данным пресс-службы Балтийского флота, вертолет Ка-29 упал в Балтийское море в ходе испытательных полетов, два летчика завода-изготовителя погибли. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, катастрофа произошла в районе мыса Таран в Калининградской области на удалении 6-7 миль от берега.
В правительстве области сообщили, что власти информированы о происшествии и ждут от военных информации о ходе поисковой операции и причинах инцидента.