сегодня, 11:17
Ребенка не нашли сразу из-за быстрого течения
В управлении государственной противопожарной службы Липецкой области объяснили, почему тело найденного вечера мальчика не сумели обнаружить во время масштабной поисковой операции.
Напомним, что накануне в Елецком районе нашли тело 9-летнего мальчика пропавшего в феврале по дороге из школы в селе Чернава Елецкого района. Труп обнаружили в 30 километрах вниз по течению реки Быстрая Сосна, на берегу которой мальчик оставил школьный рюкзак.
Тело уже опознала мать мальчика. По предварительным данным, ребенок утонул.
паше
паша
паша
Так и произошло