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сегодня, 11:17

Ребенка не нашли сразу из-за быстрого течения

4 2297
#пропавшие без вести #поиск пропавших детей
Ребенка не нашли сразу из-за быстрого течения

В управлении государственной противопожарной службы Липецкой области объяснили, почему тело найденного вечера мальчика не сумели обнаружить во время масштабной поисковой операции.

Оказалось, что место, где нашли мальчика осматривалось. Однако спасатели УГПСС осматривали открытые участки воды вблизи береговой зоны. Тело не нашли из-за быстрого течения и закрытого слоя льда. 

Напомним, что накануне в Елецком районе нашли тело 9-летнего мальчика пропавшего в феврале по дороге из школы в селе Чернава Елецкого района. Труп обнаружили в 30 километрах вниз по течению реки Быстрая Сосна, на берегу которой мальчик оставил школьный рюкзак.

Тело уже опознала мать мальчика. По предварительным данным, ребенок утонул.
4 2297
#пропавшие без вести #поиск пропавших детей

Комментарии (4)

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паше

1 минуту назад
И в 40 мог бы утонуть. 9 лет это уже здоровый пацан. Тем более для деревни. Я с семи лет в школу сам ходил. И гулял сам и в спортивную школу ходил один через лог
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паша

14 минут назад
вывод всем родителям: 9 лет это слишком рано чтобы ребенку без присмотра взрослых одного оставлять
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паша

16 минут назад
это просто ужас: матери опознавать тело 9летнего ребенка который в воде 2 месяца пролежал... хоть бы днк экспертизу ей предложили...
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Так и произошло

23 минуты назад
Я писал, что поиски в реке бессмысленно зимой проводить. По весне, когда лёд сойдёт, труп найдут
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