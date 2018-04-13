Мэрии Липецка придется оплатить счета непутевой организации

Бизнес не рассчитался за тепло и горячую воду.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску энергетической компании «Квадра» в адрес администрации Липецка. Энергетики просили взыскать с чиновников оплату счетов за горячую воду и тепло.



Как указано в материалах суда, «Квадра» выставила счета за теплоэнергию, поставленную в муниципальное помещение. Речь идет о помещении площадью 89,9 кв.м в жилом многоквартирном доме № 16 корпус 2 по улице Звездная. С октября 2015 по август 2016 года туда было поставлено энергоресурса на 34 311 рублей. Оказалось, что все это время помещением и услугами «Квадры» пользовался арендатор, но за тепло и горячую воду не платил, так как не заключат договора на поставку. Тогда энергетики решили взыскать оплату счетов с собственника – администрации Липецка.



Суд встал на сторону энергетиков. Администрации Липецка придется погасить долги за тепло и горячую воду.