Общество

сегодня, 11:20

Мэрии Липецка придется оплатить счета непутевой организации

1 837
#квадра #счет #суд #энергетики
Мэрии Липецка придется оплатить счета непутевой организации

Бизнес не рассчитался за тепло и горячую воду.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску энергетической компании «Квадра» в адрес администрации Липецка. Энергетики просили взыскать с чиновников оплату счетов за горячую воду и тепло.

Как указано в материалах суда, «Квадра» выставила счета за теплоэнергию, поставленную в муниципальное помещение. Речь идет о помещении площадью 89,9 кв.м в жилом многоквартирном доме № 16 корпус 2 по улице Звездная. С октября 2015 по август 2016 года туда было поставлено энергоресурса на 34 311 рублей. Оказалось, что все это время помещением и услугами «Квадры» пользовался арендатор, но за тепло и горячую воду не платил, так как не заключат договора на поставку. Тогда энергетики решили взыскать оплату счетов с собственника – администрации Липецка.

Суд встал на сторону энергетиков. Администрации Липецка придется погасить долги за тепло и горячую воду.
1 837
#квадра #счет #суд #энергетики

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Колтырь с ирокезом

21 минуту назад
По ходу "Квадра" самые авторитетные воры в пичужине Червоземья, круче их только яйца, сваренные вкрутую.
ответить

Еще в рубрике

Суд не нашел сговора при поставке инкубаторов для новорожденных в Липецк
#картель #сговор
Суд не нашел сговора при поставке инкубаторов для новорожденных в Липецк

12 минут назад

Общество
На голосование за елецкую красотку на «Мисс России» остался последний шанс
#мисс Россия #Ольга Ломакина
На голосование за елецкую красотку на «Мисс России» остался последний шанс

43 минуты назад

Общество
С начала года работу искали 10,4 тысячи липчан
#безработица #рынок труда
1
С начала года работу искали 10,4 тысячи липчан

сегодня, 11:15

Общество
Ежемесячные денежные выплаты для липецких льготников увеличат
#льготники
Ежемесячные денежные выплаты для липецких льготников увеличат

сегодня, 11:04

Общество
Окраину Липецка хотят очистить от гаражей и сараев
#самострой #снос #инициатива
9
Окраину Липецка хотят очистить от гаражей и сараев

сегодня, 10:55

Общество
Липецкие байкеры откроют сезон в центре города
#байкер #мотоциклисты
6
Липецкие байкеры откроют сезон в центре города

сегодня, 10:25

Общество