сегодня, 11:04
Ежемесячные денежные выплаты для липецких льготников увеличат
С мая все льготники Липецкой области будут получать ежемесячные денежные выплаты в повышенном размере. Решение об их увеличении на 5% приняли на сессии регионального парламента.
Новый размер ежемесячных денежных выплат с учетом индексации составит:
— для ветеранов труда и ветеранов военной службы — 500 рублей;
— для ветеранов труда Липецкой области — 500 рублей;
— для тружеников тыла и лиц, пострадавших от политических репрессий — 690 рублей;
— для реабилитированных граждан — 790 рублей.