Ежемесячные денежные выплаты для липецких льготников увеличат

С мая все льготники Липецкой области будут получать ежемесячные денежные выплаты в повышенном размере. Решение об их увеличении на 5% приняли на сессии регионального парламента.

Как сообщили в центре социальной защиты населения по городу Липецку, индексация ЕДВ предусмотрена для областных льготников с марта 2018 года, поэтому получателям выплаты будет произведен перерасчет в соответствии с изменениями, внесенными в Закон от 02.12.2004 № 141-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области». Новый размер ежемесячных денежных выплат с учетом индексации составит: — для ветеранов труда и ветеранов военной службы — 500 рублей; — для ветеранов труда Липецкой области — 500 рублей; — для тружеников тыла и лиц, пострадавших от политических репрессий — 690 рублей; — для реабилитированных граждан — 790 рублей.

