Происшествия

сегодня, 10:40

Следствие: cледов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено

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#пропавшие без вести #поиск пропавших детей
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Следствие: cледов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено

Тело мальчика нашли в 30 километрах от места его исчезновения.

На теле ребенка, найденного в реке Быстрая Сосна, признаков насильственной смерти не обнаружено. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области. 

Как рассказали в пресс-службе, тело мальчика вчера в рамках поисковой операции нашли участковый уполномоченный полиции и сотрудники рыбнадзора. Тело обнаружили в Елецком районе у заброшенной деревни, в 30 километрах вниз по течению от места, где пропал школьник. На теле была одежда. Труп с помощью рыбака выловили из зарослей доставили в морг, а уже сегодня утром провели осмотр места происшествия. 

На процедуре опознания, которая прошла несколько минут назад в елецком морге, мальчика опознала его мать. Причины смерти ребенка выяснит судебно-криминалистической экспертиза.

Напомним, что мальчик пропал вечером 6 февраля, когда возвращался из школы домой. Его следы и школьный рюкзак нашли на берегу реки Быстрая Сосна.  Уже на следующий день по факту пропажи ребенка СУ СК РФ по Липецкой области было возбуждено уголовное дело. Главной версией следствия стал несчастный случай на воде. Тело мальчика искали более месяца спасатели, волонтеры и полицейские, но поиски оказались безрезультатными. 

4 4150
#пропавшие без вести #поиск пропавших детей
2

Комментарии (4)

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Я

26 минут назад
Царствие небесное малышу! Жаль, что надежды найти его живым не оправдались(((
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.

сегодня, 11:12
Царство небесное.
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однако

сегодня, 11:08
горе...
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Елена

сегодня, 11:04
Соболезную близким,бедный мальчишка. До слез просто.
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