Липецкие байкеры откроют сезон в центре города

На площади у ДК устроят зрелищное шоу.

Липецкие байкеры откроют свой сезон зрелищным шоу на площади около областного центра культуры, кино и народного творчества. Как сообщают организаторы, праздник мототехники начнется в 11 часов 5 мая. Гостей и участников шоу-открытия ждут живой звук, конкурсы, а также стантрайдинг-выступления. Стантрайдинг – это весьма популярное направление мотоспорта, экстремальное, зрелищное, символизирующее волю, силу, бесстрашие и великолепное умение чувствовать баланс. Его легко отнести к одним из самых экстремальным направлениям мотодвижения, так как стантрайдинг представляет собой трюковую езду на мотоцикле. Финалом праздника байкеров станет проезд колонной по городу. Мотоциклисты стартуют с улицы Титова, проедут по Гагарина, Студеновской и отправятся в Мичуринск.