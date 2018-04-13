Общество

26 минут назад

Липецкие байкеры откроют сезон в центре города

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#байкер #мотоциклисты
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Липецкие байкеры откроют сезон в центре города

На площади у ДК устроят зрелищное шоу.

Липецкие байкеры откроют свой сезон зрелищным шоу на площади около областного центра культуры, кино и народного творчества. Как сообщают организаторы, праздник мототехники начнется в 11 часов 5 мая. Гостей и участников шоу-открытия ждут живой звук, конкурсы, а также стантрайдинг-выступления. Стантрайдинг – это весьма популярное направление мотоспорта, экстремальное, зрелищное, символизирующее волю, силу, бесстрашие и великолепное умение чувствовать баланс. Его легко отнести к одним из самых экстремальным направлениям мотодвижения, так как стантрайдинг представляет собой трюковую езду на мотоцикле. Финалом праздника байкеров станет проезд колонной по городу. Мотоциклисты стартуют с улицы Титова, проедут по Гагарина, Студеновской и отправятся в Мичуринск.
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#байкер #мотоциклисты
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Комментарии (2)

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4 минуты назад
смертников объявляется открытым
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аргучка сосучка

19 минут назад
нахрен этих * , пусть в гороже у себя открывают
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