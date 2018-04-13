Здоровье

35 минут назад

Липчане реже всех в России умирают от туберкулеза

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#туберкулез #смертность
Липчане реже всех в России умирают от туберкулеза

Регион попал в топ-3.

Россияне стали реже умирать от туберкулеза. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, представленные в отчете ведомства за 2017 год, сообщают «Известия». В целом по России в прошлом году смертность от туберкулеза снизилась на 17,3% относительно уровня 2016 г. Показатель составил 6,2 случая на 100 тысяч человек. Снижение оказалось рекордным за всё постсоветское время, отметила главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева.

Снижение смертности от туберкулеза в прошлом году наблюдалось в 71 регионе России, указано в документе Минздрава. Больше всего показатель снизился в Архангельской области — вдвое, Карелии — на 47,9%, Рязанской области — на 45%. Самые низкие показатели смертности от туберкулеза отмечены в Белгородской (один случай на 100 тыс. населения), Рязанской (1,1), Липецкой (1,5) областях.

В пяти регионах смертность от туберкулеза осталась на уровне 2016 года, а в девяти — выросла. Наиболее существенное увеличение — в Белгородской области — в 1,7 раза, Ярославской области — на 35,3%, Костромской области — на 27,8%. Высокие показатели смертности от туберкулеза отмечаются в Тыве (46,2 случая на 100 тыс. населения), Чукотском автономном округе (22), Алтайском крае (19,6).
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#туберкулез #смертность

Комментарии (1)

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Александр

30 минут назад
Забыли добавить, потому, что больше всех умирают от онкологии.
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