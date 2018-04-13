Культура

45 минут назад

Фестиваль духовной музыки состоится в Долгоруково

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#туризм #фестиваль #религия
Фестиваль духовной музыки состоится в Долгоруково

Праздник намечен на воскресенье.

15 апреля в селе Долгоруково состоится открытый фестиваль православной духовной музыки, поэзии и народного творчества «Русь Святая». Он проводится при поддержке Благочиния Липецкой и Елецкой Епархий.

В 11 часов, еще до открытия фестиваля, гостям представят выставку прикладного народного творчества и рисунков «Русь православная». Ровно в полдень организаторы проведут видеоэкскурс «Православное наследие Долгоруковского края». Затем начнется сам фестиваль, где светские и духовные исполнители и коллективы представят свои произведения.

Фестиваль «Русь Святая» пройдет в Долгоруковском районном Центре культуры, досуга и народного творчества (ул.Тимирязева, д.3), сообщает липецкий областной центр событийного туризма.
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#туризм #фестиваль #религия

Комментарии (1)

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Александр

33 минуты назад
Ну вы достали уже, новость без смысла. Про какое православное наследие конкретно идет речь? На изображении у вас книга старой веры.
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