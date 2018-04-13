Фестиваль духовной музыки состоится в Долгоруково

Праздник намечен на воскресенье.

15 апреля в селе Долгоруково состоится открытый фестиваль православной духовной музыки, поэзии и народного творчества «Русь Святая». Он проводится при поддержке Благочиния Липецкой и Елецкой Епархий.



В 11 часов, еще до открытия фестиваля, гостям представят выставку прикладного народного творчества и рисунков «Русь православная». Ровно в полдень организаторы проведут видеоэкскурс «Православное наследие Долгоруковского края». Затем начнется сам фестиваль, где светские и духовные исполнители и коллективы представят свои произведения.



Фестиваль «Русь Святая» пройдет в Долгоруковском районном Центре культуры, досуга и народного творчества (ул.Тимирязева, д.3), сообщает липецкий областной центр событийного туризма.