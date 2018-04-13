Общество

53 минуты назад

«Жемчужина Черноземья»: наши говядина, хлеб и мука самые дешевые

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#Цены
«Жемчужина Черноземья»: наши говядина, хлеб и мука самые дешевые

Нас продолжают убеждать, что цены в Липецкой области одни из самых низких в стране.

В Липецкой области одни из самых низких в стране и ЦФО цен на продукты питания. Это утверждает региональное управление потребительского рынка и ценовой политики со ссылкой на Росстат.

Проанализированы были 24 наименования социально значимых продуктов питания. При этом по 7 наименованиям цены в Липецкой области признаны самыми низкими в ЦФО.

Так, например, килограмм говядины (кроме бескостного мяса) у нас, если верить рейтингу, стоит в среднем 275,54 руб. в то время как в ЦФО – 360,56, а в среднем по России – 321,34. Самые низкие цены у нас на рыбу неразделанную (111,86 руб.), муку пшеничную (27,06), хлеб ржаной (29,11 за кг), гречневую крупу (23,8), белокочанную капусту (16,62), подсолнечное масло (82,26).

Еще по 10 наименованиям продуктов цены в регионе занимают 2-3-е места в ЦФО, по 4 наименованиям – 4-е место.

Худшая ситуация у нас по ценам на картофель: здесь Липецкая область занимает лишь 9-е место в рейтинге. Килограмм продукта у нас стоит в среднем 25,3 руб., в ЦФО – 28,76 руб., в России – 29,02.

Фото 15-news.ru

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#Цены

Комментарии (2)

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Гидравлический Ампер

25 минут назад
Жить становится лучше, жить становится веселей. Шея становится тоньше, но за то длинней)))
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***

32 минуты назад
На наши зарплаты и эта цена мясо ДОРОГО. Впервые с 2003 году Липчане стали есть больше макарон и хлеба и в тоже время меньше мясо и рыбы.
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