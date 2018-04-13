Двое студентов колледжа обокрали школу

Добычей подростков стали ноутбуки.

11 апреля в поселке Лев Толстой обокрали школу - преступники взломали замок на двери здания и унесли четрые ноутбука.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейским понадобили всего сутки, чтобы раскрыть кражу. Вчера оперуполномоченным уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении преступления задержаны двое 17-летних учащихся колледжа. Расследование проводит Лев Толстовское отделение полиции.