Происшествия

сегодня, 08:48

Двое студентов колледжа обокрали школу

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#кража
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Двое студентов колледжа обокрали школу

Добычей подростков стали ноутбуки.

11 апреля в поселке Лев Толстой обокрали школу - преступники взломали замок на двери здания и унесли четрые ноутбука. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейским понадобили всего сутки, чтобы раскрыть кражу. Вчера оперуполномоченным уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении преступления задержаны двое 17-летних учащихся колледжа. Расследование проводит Лев Толстовское отделение полиции.
1 930
#кража
1

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была мстя за то что в 10-й класс не приняли.
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