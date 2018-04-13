Липчанин остался присматривать за вещами друзей и украл 15 500 рублей

Полицейские направили в суд уголовное дело 40-летнего жителя Липецка обвиняемого в краже.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в ходе предварительного расследования установлено, что 11 февраля обвиняемый с тремя друзьями пришел на каток в Левобережном районе Липецка. Из-за плохого самочувствия мужчина остался на скамейке и стал присматривать за сумкой 28-летней знакомой. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он вытащил из сумки 15 550 рублей, затем выбросил сумку в лесопарковой зоне, а сам вернулся к зданию катка и стал ждать приятелей у их автомобиля. Потерпевшая, не обнаружив на скамейке ни сумки, ни своего знакомого, позвонила в полицию. Прибывшим на место происшествия полицейским обвиняемый пояснил, что не знает ничего о пропаже денег. Однако, благодаря грамотно организованным оперативно-розыскным мероприятиям и следственным действиям полицейским удалось добыть улики и доказательства, под тяжестью которых обвиняемый сознался в совершенном преступлении.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам состава предусмотренным ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», направлено в суд.