Общество

38 минут назад

В Липецке поймали еще 10 нелегальных уличных торговцев

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#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки
В Липецке поймали еще 10 нелегальных уличных торговцев

Борьба с уличной торговлей не прекращается.

В День космонавтики сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики выявили 10 фактов незаконной торговли в Липецке вне розничных рынков.

Как сообщили в ведомстве, нарушителей поймали вчера на улицах Космонавтов, Гагарина, 15-й микрорайон, площади Победы и проспекте Победы.

Все товары были изъяты из оборота и направлены на склад для хранения – до оплаты нарушителями штрафа, который на них будет наложен.

Отметим, что в Липецкой области взяли курс на полное искоренение уличной торговли. Но сами торговцы не спешат сдаваться. Так, недавно комиссии депутатов горсовета, выехавших на место стихийного рынка в 15-м микрорайоне, они заявили, что «торговали и будут торговать на прежнем месте». А в Хлевенском районе семья, продававшая обувь «с машины», забросала проверяющих кроссовками.

Фото tverweek.com

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#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки

Комментарии (3)

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Жора

6 минут назад
Гога, зачем какашками? Однозначно обувью, но несколько витринных образцов надо иметь со свинцовыми стельками и потренироваться в прицельном метании башмаков по движущимся целям, и - милости просим!
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Вопросик

27 минут назад
они заявили, что «торговали и будут торговать на прежнем месте». --- а у нас либеральненькое государство ! какие-то бабки заявляют , что на кую вертели , всех и вся ! а для навальнят с шариками , автобус с омон , подгоняли !
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Гога

28 минут назад
Пусть торгуют какашками. Ими интереснее забрасывать проверяющих
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