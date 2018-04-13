38 минут назад
В Липецке поймали еще 10 нелегальных уличных торговцев
Борьба с уличной торговлей не прекращается.
В День космонавтики сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики выявили 10 фактов незаконной торговли в Липецке вне розничных рынков.
Как сообщили в ведомстве, нарушителей поймали вчера на улицах Космонавтов, Гагарина, 15-й микрорайон, площади Победы и проспекте Победы.
Все товары были изъяты из оборота и направлены на склад для хранения – до оплаты нарушителями штрафа, который на них будет наложен.
Отметим, что в Липецкой области взяли курс на полное искоренение уличной торговли. Но сами торговцы не спешат сдаваться. Так, недавно комиссии депутатов горсовета, выехавших на место стихийного рынка в 15-м микрорайоне, они заявили, что «торговали и будут торговать на прежнем месте». А в Хлевенском районе семья, продававшая обувь «с машины», забросала проверяющих кроссовками.
Фото tverweek.com
Жора
Вопросик
Гога