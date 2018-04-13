Происшествия
59 минут назад
Предположительно найдено тело пропавшего два месяца назад ребенка
Опознание пройдет сегодня утром.
12 апреля в селе Дмитриевка Елецкого района нашли тело ребенка. Труп в реке Быстрая Сосна обнаружил рыбак. Предположительно, найден пропавший два месяца назад в селе Чернава Измалковского района 9-летний мальчик. Окончательно в этом правоохранительные органы удостоверятся после опознаниня, процедура которого пройдет сегодня утром.
Напомним, что мальчик пропал вечером 6 февраля, когда возвращался из школы домой. Его следы и школьный рюкзак нашли на берегу реки Быстрая Сосна. Уже на следующий день по факту пропажи ребенка СУ СК РФ по Липецкой области было возбуждено уголовное дело. Главной версией следствия стал несчастный случай на воде. Тело мальчика искали более месяца спасатели, волонтеры и полицейские, но поиски оказались безрезультатными.
Напомним, что мальчик пропал вечером 6 февраля, когда возвращался из школы домой. Его следы и школьный рюкзак нашли на берегу реки Быстрая Сосна. Уже на следующий день по факту пропажи ребенка СУ СК РФ по Липецкой области было возбуждено уголовное дело. Главной версией следствия стал несчастный случай на воде. Тело мальчика искали более месяца спасатели, волонтеры и полицейские, но поиски оказались безрезультатными.
Гость
Если так,
:(
жаль...
охохох
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