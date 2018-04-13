Покупателям продавали фрукты прямо с пола, а у пасхальных куличей оторвали маркировки

Факт обвеса покупателя не смогли установить, но зато обнаружили массу других нарушений.

Жалоба покупателя на обслуживание в липецком магазине на улице Пушкина спровоцировало проверку в торговой точке, которая выявила серьезные нарушения.

Как сообщили в управлении потребительского тынка и ценовой политики администрации Липецкой области, покупатель пожаловался, что его обвесили в сетевом магазине, торгующим фруктами.

В ходе проверки факт обвеса установить не удалось, но зато к магазину нашлись другие претензии. Так, ассортимент просроченной продукции «радовал изобилием: кремовые пирожные двух сортов, фруктовые напитки, шампиньоны, куличи. Некоторые виды фруктов в магазине хранили… прямо на полу в поддонах, и после этого реализовывались покупателям. Куличи «Пасхальные» предлагали без маркировок о сроках годности – лишь бы продать продукт, который ближе к концу пасхальной недели стремительно теряет актуальность.

Довершало картину отсутствие контрольных весов в торговом зале, что. Видимо, и спровоцировало гнев покупателя насчет обвеса.

За все установленные нарушения магазину придется нести ответственность в соответствие с законодательством РФ.



