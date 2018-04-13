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Покупателям продавали фрукты прямо с пола, а у пасхальных куличей оторвали маркировки

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#Права потребителей #нарушения #обвес
Покупателям продавали фрукты прямо с пола, а у пасхальных куличей оторвали маркировки

Факт обвеса покупателя не смогли установить, но зато обнаружили массу других нарушений.

Жалоба покупателя на обслуживание в липецком магазине на улице Пушкина спровоцировало проверку в торговой точке, которая выявила серьезные нарушения.

Как сообщили в управлении потребительского тынка и ценовой политики администрации Липецкой области, покупатель пожаловался, что его обвесили в сетевом магазине, торгующим фруктами.

В ходе проверки факт обвеса установить не удалось, но зато к магазину нашлись другие претензии. Так, ассортимент просроченной продукции «радовал изобилием: кремовые пирожные двух сортов, фруктовые напитки, шампиньоны, куличи. Некоторые виды фруктов в магазине хранили… прямо на полу в поддонах, и после этого реализовывались покупателям. Куличи «Пасхальные» предлагали без маркировок о сроках годности – лишь бы продать продукт, который ближе к концу пасхальной недели стремительно теряет актуальность.

Довершало картину отсутствие контрольных весов в торговом зале, что. Видимо, и спровоцировало гнев покупателя насчет обвеса.

За все установленные нарушения магазину придется нести ответственность в соответствие с законодательством РФ.

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#Права потребителей #нарушения #обвес

Комментарии (5)

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s

31 минуту назад
На Пушкина один магазин "Фрукты есть"
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Епт

36 минут назад
Гидравлический Ампер, зачем вам название? Можно подумать сети и магазины сильно друг от друга отличаются. Продавцы и менеджеры ходят из одной в другую и свои "наработки" с собой таскают! Пора назад посмотреть и увидеть, чем обернулась замена Корзинок и Калинок на чужие сети! Зато у Гули не стало конкурентов - не на кого в Липе стало опираться!
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График

37 минут назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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Гидравлический Ампер

59 минут назад
Название сети в студию! Ну или хотя бы ценник из этого магазина. Народ должен знать своих кормильцев. P.S. ..потребилельского тынка- это жесть))
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Гидравлический Ампер

сегодня, 08:09
Название сети в студию! Ну или ххотя бы ненник из этого магазина. Народ должен знать своих кормильцев. P.S. ..потребилельского тынка- это жесть))
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