Общество

сегодня, 07:20

Пятерым предпринимателям грозят штрафы до миллиона рублей за незаконный оборот алкоголя

2 464
#Алкоголь #ссуррогат #подделка
Пятерым предпринимателям грозят штрафы до миллиона рублей за незаконный оборот алкоголя

А липчан призывают не терять бдительности.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, в настоящий момент в региональном Арбитражном суде рассматривают дела против пятерых предпринимателей по статье 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».

Проще говоря, бизнесменов судят за производство «левого» пойла. В управлении отметили, что согласно законодательству РФ индивидуальный предприниматель априори не может получить лицензию на производство алкоголя.

По части 1-й указанной статьи на должностное лицо может быть наложен штраф от 100 до 150 тысяч рублей, по части 3-й – от 500 тысяч до 1 миллиона.

Производителей сомнительного алкоголя в Липецкой области выявляют постоянно. В управлении призывают липчан, столкнувшихся с нарушениями в области оборота спиртосодержащей продукции, сообщать по телефонам «горячей линии» (8-4742) 72-03-22 или 89913442753.

Фото nedicom.ru

2 464
#Алкоголь #ссуррогат #подделка

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Епт

3 минуты назад
Предприниматель - не Квадра, которая считает так, как хочет, и охраняется государством! Проверять нельзя!!!
ответить

График

37 минут назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
ответить

Еще в рубрике

1281 нарушение правил движения выявили за сутки в Липецкой области
#правила дорожного движения
1281 нарушение правил движения выявили за сутки в Липецкой области

31 минуту назад

Общество
В Липецке поймали еще 10 нелегальных уличных торговцев
#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки
3
В Липецке поймали еще 10 нелегальных уличных торговцев

38 минут назад

Общество
Покупателям продавали фрукты прямо с пола, а у пасхальных куличей оторвали маркировки
#Права потребителей #нарушения #обвес
5
Покупателям продавали фрукты прямо с пола, а у пасхальных куличей оторвали маркировки

сегодня, 07:32

Общество
Рейтинг самых разбитых дорог Липецка
#наш рейтинг #дороги
43
Рейтинг самых разбитых дорог Липецка

вчера, 17:34

Общество
«Умная» лазейка на Петровский мост закрыта
#ремонт Петровского моста
26
«Умная» лазейка на Петровский мост закрыта

вчера, 17:20

Общество
В Липецке из-за затопленного подвала в квартирах вздуваются полы
#засор #подтопление
13
В Липецке из-за затопленного подвала в квартирах вздуваются полы

вчера, 17:00

Общество