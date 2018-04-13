Пятерым предпринимателям грозят штрафы до миллиона рублей за незаконный оборот алкоголя

А липчан призывают не терять бдительности.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, в настоящий момент в региональном Арбитражном суде рассматривают дела против пятерых предпринимателей по статье 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».



Проще говоря, бизнесменов судят за производство «левого» пойла. В управлении отметили, что согласно законодательству РФ индивидуальный предприниматель априори не может получить лицензию на производство алкоголя.

По части 1-й указанной статьи на должностное лицо может быть наложен штраф от 100 до 150 тысяч рублей, по части 3-й – от 500 тысяч до 1 миллиона.

Производителей сомнительного алкоголя в Липецкой области выявляют постоянно. В управлении призывают липчан, столкнувшихся с нарушениями в области оборота спиртосодержащей продукции, сообщать по телефонам «горячей линии» (8-4742) 72-03-22 или 89913442753.

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